Не вистачає головного: у Зеленського сказали, що треба для ефектної роботи по Криму

Збройні Сили завдають потужних ударів по анексованому Кримському півострову, атакуючи російські кораблі, нафтобази, штаби тощо. Для цього Україна використовує власні інструменти, яких недостатньо для виконання ключових завдань.

Крим буде обов'язково деокупований, але те, коли це станеться, залежить від виду та кількості озброєння, яке передаватимуть партнери. Радник голови ОПУ Михайло Подоляк в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу сказав, чого нині бракує ЗСУ для ефективної роботи по Криму.

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Ситуація була б інакшою

Україна має інструменти, щоб бити по росіянах на тимчасово окупованому півострові. Але на сьогодні ворожих об'єктів, по яких треба завдати ударів, більше ніж засобів ураження.

Занадто багато логістичних об'єктів, які мають бути знищені. Мовиться про розірвання забезпечення російської армії, коридорів, по яких це забезпечення йде, ресурсних спроможностей та місць накопичення ресурсу,

– зазначив Подоляк.

Російські склади чи НПЗ – це ключові елементи війни, які треба розірвати. Адже без логістики Росія, яка воює кількістю, безсильна. Саме тому вкрай важливо збільшувати кількість далекобійного озброєння.

На Півдні країни Сили оборони вже використовують зброю далекого радіусу дії, тому там є успіхи. Але не вистачає головного – масштабування. Тобто збільшення кількості ракет,

– сказав радник голови ОПУ.

За його словами, багато чого в цій війні можна було б пришвидшити, якби ЗСУ мали, наприклад, не 10, а 100 або 1000 ракет. Тоді б все, що зараз відбувається на Півдні України, в Росії, на тимчасово окупованих чи прикордонних територіях країни-агресорки, виглядало б зовсім інакше.

"Це провокувало б істерику в Росії, певні психологічні занепади", – додав Подоляк.

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