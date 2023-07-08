Окупанти готуються до можливих бойових дій на території Криму: що про це свідчить

"Київ за три дні" перетворився для росіян на "жести добро волі" і "відхід на більш вигідні рубежі". Одним із таких "рубежів" окупанти вже розглядають тимчасово окупований Крим.

За даними Military Media Center, окупанти активно готують окупований півострів до оборони. Зокрема, для цього зводять фортифікаційні споруди.

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"Не хочуть виїжджати з Криму"

У Росії після планів захопити всю Україну тепер вже не відкидають того, що одного дня доведеться починати оборону в тимчасово окупованому Криму. Для того, щоб оборонятися, окупанти зводять фортифікаційні споруди на сході, півночі та заході півострова.

Росіяни настільки не хочуть виїжджати із Криму, що зараз посилюють охорону перешийків, які сполучають півострів з материковою Україною.

Крім того, окупанти бояться також атак на свої кораблі з чорноморської флотилії. Тому в Азовському та Чорному морях російські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту.

Росіяни намагаються захистити Кримський міст

Росіяни створили 13-кілометрову чергу, щоб захистити Керченський міст. Вони вважають, що Україна прагнутиме обмежити підвіз резервів на півострів.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк наголосив, що таким чином окупанти намагаються вберегти міст від знищення – тобто використовують людей, як живий щит.

Радник ОПУ нагадав знамениту концепцію Путіна, згідно з якою російська армія "буде стояти за жінками з дітьми та вести бойові дії". І Росія вчергове вдалась до цього, використовуючи дітей та жінок для захисту інфраструктурного об'єкта.