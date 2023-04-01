Звільнення Криму стане тригером для серйозних політичних змін у Росії, – Піонтковський

Різні соціологічні опитування в Росії заявляють про нібито велику підтримку Владіміра Путіна громадянами країни-агресорки. Втім, реальна ситуація дещо відрізняється.

Це можна перевірити через дописи різних категорій росіян у соцмережах або ж із заяв російської еліти. Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський.

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Звільнення Криму спровокує політичні зміни в Росії

Так, громадяни країни-агресорки вже на межі. Тож така глобальна поразка як звільнення тимчасово окупованого півострова Крим може стати для росіян останньою краплею.

Така поразка стане тригером для серйозних політичних змін у Росії,

– сказав російський опозиційний політик.

Раніше очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов говорив, що повне звільнення окупованих російськими загарбниками територій досягатиметься не лише військовим шляхом, а комбінацією військових та політичних дій. На думку Піонтковського, саме такий сценарій мав на увазі голова української розвідки.

Так, операція на Півдні України стане тригером політичних змін всередині країни-агресорки. А вже нове російське керівництво вестиме перемовини щодо відходу решти своєї армії з усіх українських територій.

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