Що робитиме Україна після повернення Криму: у Зеленського назвали головні кроки

Уже ні в кого немає сумнівів у тому, що Крим рано чи пізно стане знову частиною України. Водночас представник Офісу Президента розповів, як діятиме Київ після звільнення півострова.

Цими днями 9 років тому путінські війська незаконно вдерлися на територію Криму, провели так званий "референдум" та приєднали цю територію до Росії. Разом з тим, зі слів радника глави ОП Михайла Подоляка зрозуміло, що півострів стовідсотково повернеться до складу нашої держави. Про це він сказав в ефірі національного телемарафону у неділю, 19 березня, інформує 24 Канал.

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"Потрібно буде позбутись певних людей"

Як зазначив Подоляк, зокрема, була створена робоча група в Офісі Президента стосовно питань Криму. Окрім того, над концепцією розбудови півострова після його звільнення працює уповноважена президента Таміла Ташева та ціле Міністерство реінтеграції окупованих територій.

Безумовно, є пропозиції щодо того, як має бути влаштована вертикаль влади, що ми будемо робити з колаборантами. Не забуваймо, що за 8 років Росія туди натягнула багато своїх людей… Якщо вони не встигнуть виїхати, потрібно їх відправити на далеку землю Сибіру,

– сказав речник очільника ОП.

Він констатував, що від росіян, які приїхали на півострів після 2014 року, потрібно буде позбутись, а також "відмотати назад усі юридичні рішення, які приймали окупанти".

Усе, що Росія там робила: створювала реєстри нерухомості, привласнювала бізнеси, створювала якісь органи влади окремо… Ось це все треба буде відмотати. Це вже великий обсяг роботи,

– наголосив Подоляк.

Окрім того, за його словами, до цього залучать, зокрема, кримських татар та представників Меджлісу. Власне, вони вже працюють над концепцією того, який вигляд буде мати Крим після деокупації.

"Путін не модерує цю війну"