Витрачають купу грошей: на чому зосередилися росіяни в Криму

Росіяни панічно бояться втратити незаконно побудований Кримський міст, адже він важлива логістична артерія. Без мосту півострів Крим стане для Росії островом.

Про це 24 Каналу сказав член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, зауваживши, що для закінчення війни Збройні Сили України повинні взяти під контроль Кримський півострів.

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Чому періодично перекривають Кримський міст

Нещодавно генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес заявив, що наступальна операція на Крим – це застарілий спосіб мислення. За його словами, важливо спочатку зробити півострів непридатним для російських військ, зокрема, мова іде про знищення Кримського мосту.

Я повністю згодний з тим, що взяття під контроль не обов'язково означає проведення наземної операції. Коли ми говоримо про шляхи, то тут можна сказати, що росіяни дійсно роблять все, аби забезпечити безпеку для Криму, а з іншого боку, окупанти ефективно вибудовують логістику,

– зазначив Ходжес.

За його словами, поки що російські загарбники достатньо ефективно використовують Керченський міст. Росіяни постійно і системно його ремонтують, вкладають багато грошей для того, щоб цей міст існував та працював.

Окупанти періодично призупиняють проїзд через міст, щоби проводити профілактичні роботи, перевіряють всі автівки, які проїжджають через міст та постійно проводять ремонтні роботи.

"Однак є проблеми, пов'язані з природними процесами. Там постійно плато, а також шторми, які відбуваються в Керченській затоці, впливають на стан мосту", – додав член Меджлісу кримськотатарського народу.

Як активно росіяни використовують міст

Після пошкодження мосту, росіяни не могли користуватися смугою для перевезення вантажного автотранспорту та обмежено використовували залізничне полотно. Водночас додатково активно використовують пороми.

Їм необхідно постійно поповнювати Крим зброєю та особовим складом. Кримський міст можна було б використовувати набагато більше,

– мовив Ходжес.

На його думку, зараз міст відіграє важливу роль у забезпеченні Криму зброєю та особовим складом.

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