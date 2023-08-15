Драпали, гублячи все: потужне відео втечі окупантів з-під Макарівки

Українські військові звільнили населений пункт Макарівка в Донецькій області 11 червня 2023 року. Попри це, у мережі лише нещодавно поширилося відео, як саме наші захисники деокуповували це село.

На цих кадрах зображено, як росіяни бігли з-під Макарівки та губили все, що мали при собі. Водночас достеменно невідомо, яка саме доля чекала цих загарбників, і чи вдалося їм втекти від наших солдатів.

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Росіяни панічно тікали з-під Макарівки

На відео, яке зняв підрозділ "Shadow" з дрона, видно, як російські солдати тікають в різні боки від українських солдатів. Також на кадрах можна побачити, що окупанти не координують один з одним свій рух, а відтак біжать у паніці, гублячи всі свої награбовані речі.

Окупанти біжать з-під Макарівки у червні 2023 року / Відео з телеграм-каналу "Оперативний ЗСУ"

Водночас українці у мережі жартують, що така ж ситуація росіян чекає і в іншому населеному пункті Донецької області. Зокрема, мовиться про Урожайне, звідки загарбникам, імовірно, так само доведеться відступати своїм ходом, кинувши техніку і важке озброєння.

Деякі користувачі у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, запевняють, що така ситуація вже є. Так, вони ширять відео, де модна побачити, як росіяни драпають, імовірно, біля Урожайного.

Окупанти вочевидь біжать і з Урожайного / Відео з акаунта @666_mancer у соцмережі Х

Варто також зазначити, що досвід з їхньою масовою втечею з Макарівки підказує, що після подібного розгрому будь-які контрнаступальні дії російським солдатам навряд чи вже допоможуть в утриманні української території.

Що наразі відбувається біля Урожайного