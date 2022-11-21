У квітні буду радий запрошувати у Маріуполь, – Андрющенко прокоментував прогноз звільнення міста

За прогнозом американського генерала Бена Ходжеса, ЗСУ зможуть звільнити Маріуполь та Мелітополь вже у січні. Такий сценарій зовсім не виглядає фантастично.

Таку думку 24 каналу висловив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, є усі шанси на деокупацію міста у найближчому майбутньому.

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Однак, як зазначив Андрющенко, прогноз колишнього командувача Сухопутних військ США в Європі Бена Ходжеса щодо звільнення Маріуполя вже у січні – доволі оптимістичний. На думку радника мера Маріуполя, процес деокупації міста може затягнутися до весни 2023 року.

У найбільш реалістичному для нас сценарії – у квітні буду радий запрошувати у Маріуполь,

– зазначив Андрющенко.

Він додав, що терміни деокупації міста залежатимуть від погодних умов взимку, а також від того, "чи росіяни не застосують ядерну зброю".

Петро Андрющенко прокоментував прогнози щодо деокупації Маріуполя: дивіться відео

Прогнози щодо звільнення Маріуполя