Перспективи звільнення Мелітополя: генерал Ходжес назвав першочерговий пріоритет

Українські захисники поступово звільняють наші землі від російських окупантів. З часом вони деокупують і Мелітополь.

Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що потрібно для звільнення міста. За його словами, першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.

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Ходжес сказав, що треба для звільнення Мелітополя

Ходжес зауважив, що дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів з материком.

Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту, чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними,

– пояснив генерал.

За його словами, можливо, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим.

"Це те, що має бути пріоритетом", – наголосив Ходжес.

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