Перспективи звільнення Мелітополя: генерал Ходжес назвав першочерговий пріоритет
Джерело:NV
Українські захисники поступово звільняють наші землі від російських окупантів. З часом вони деокупують і Мелітополь.
Колишній командувач американської армії у Європі генерал Бен Ходжес розповів, що потрібно для звільнення міста. За його словами, першочерговим пріоритетом є припинення руху російської логістики через Маріуполь і Мелітополь до Криму.
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Ходжес сказав, що треба для звільнення Мелітополя
Ходжес зауважив, що дорога через Маріуполь і Мелітополь до Криму – це так званий сухопутний міст, який з'єднує півострів з материком.
Тому українські сили повинні мати можливість руйнувати їх, завдати удару по логістиці, транспорту, залізницях, штабах уздовж цього сухопутного мосту, чи то в Мелітополі, чи то в Маріуполі, чи то десь посередині між ними,
– пояснив генерал.
За його словами, можливо, спецпідрозділи, партизани чи хтось ще порушить ці ланцюги настільки, що Крим стане ізольованим.
"Це те, що має бути пріоритетом", – наголосив Ходжес.
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Яка нині ситуація у Мелітополі: останні новини
- До морга у Мелітополі 9 січня завезли повну фуру ліквідованих російських військових.
- Лікарні міста також переповнені пораненими російськими окупантами. Їх привезли з Василівки та інших населених пунктів на півночі від Мелітополя.
- Окрім цього, нещодавно між селищем Мирний та Північним, що у Мелітопольському районі, пролунав потужний вибух. Після цього в росіян розпочалася неабияка паніка, адже прилетіло у місце їхнього розташування.
- Своєю чергою, напередодні Нового року стало відомо, що в окупованому Мелітополі відбувається пересування російських військ. Місцеві мешканці розповіли, що в місті стає більше окупантів.
- До речі, 4 січня у Запорізькій області росіяни обмежили вільне пересування місцевих жителів. Тепер для виїзду за межі населених пунктів Запорізької області потрібно буде отримувати перепустку у так званій "комендатурі".