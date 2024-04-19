"Сонце сильніше хмар": Гуменюк лаконічно відреагувала на своє звільнення

Наталію Гуменюк звільнено з посади очільниці Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Вона завуальовано прокоментувала кадрові зміни.

Про звільнення речниці стало відомо сьогодні, 19 квітня. Наразі не було інформації про те, хто замінить Гуменюк на посаді. Невідомо також, чим тепер займатиметься і сама Гуменюк.

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У Генштабі ЗСУ повідомили, що триває відбір відповідного фахівця, який чи яка вже невдовзі стане "голосом" Сил оборони Півдня.

У фейсбуці Наталя Гуменюк сьогодні опублікувала пост, який, імовірно, має посилання до її звільнення. Хоч у публікації не має жодних прямих згадок на це.

"А сонце все одно сильніше хмар...", – ідеться у повідомленні Гуменюк.

До публікації колишня речниця додала відповідне фото.



У день свого звільнення Гуменюк опублікувала фото сонця і моря / Фото з фейсбуку речниці

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