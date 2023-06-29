Пекін визнає кордони України 1991 року: в МЗС Китаю відреагували на заяву свого посла

Китай нібито підтримує відновлення Україною своєї територіальної цілісності в кордонах 1991 року. Зокрема, мовиться про повернення окупованого Росією Криму.

Про це в інтерв'ю заявив посол КНР при Європейському Союзі Фу Цун. Журналісти запитали його про підтримку цілей Києва, які включають повернення всіх окупованих Росією українських регіонів.

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Китай підтримує повернення окупованих українських територій

Посол КНР при Європейському Союзі заявив, що Пекін підтримує цілі Києва.

Я не бачу (причин – 24 Канал), чому б ні. Ми поважаємо територіальну цілісність усіх країн. Тож коли Китай налагодив відносини з (країнами – 24 Канал) колишнього Радянського Союзу, саме про це ми й домовилися. Але, як я вже сказав, це історичні питання, які мають бути обговорені та вирішені Росією та Україною, і це те, за що ми виступаємо,

– зазначив Фу Цун.

Він також підкреслив, що вже висловлена позиція Китаю щодо України "була дуже чіткою".

"Ми виступаємо за мир і вважаємо, що важливо якнайшвидше досягти миру шляхом вирішення розбіжностей за столом переговорів", – підкреслив посол.

Варто зауважити, що досі Китай жодного разу прямо не закликав Росію вивести війська з України та не підтримував мету ЗСУ звільнити українську територію до кордонів 1991 року.

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У МЗС Китаю не спростували заяву посла

У Міністерстві закордонних справ Китаю не заперечили заяву свого посла. Під час брифінгу речницю МЗС Мао Нін попросили це прокоментувати та сказати, чи відповідають слова Фу Цуна позиції китайського уряду.

Позиція Китаю щодо української кризи є послідовною та чіткою. Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу та переговорів,

– заявила Мао Нін.

Китай дотримується нейтральної позиції щодо війни Росії проти України. Окрім цього, Пекін виступає проти тиску на Кремль за допомогою санкцій.