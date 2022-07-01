Це лише початок: яка "третя сила" могла додати росіянам вогника на Зміїному
На тлі того, як російські окупанти спішно покинули острів Зміїний, назвавши цю втечу "жестом доброї волі", дедалі більше стало з'являтися версій щодо того, що на острові успішно відпрацювали і РСЗВ М142 HIMARS. Далі – в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.
Градус "просмаження" окупантів зростає
Насправді офіційно не повідомлялося про те, що ці РСЗВ застосовувалися на острові Зміїний, хоча відкидати цього теж не варто, особливо з урахуванням використання по позиціях окупантів на острові комбінованих засобів ураження.
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З іншого боку, М142 досить успішно демонструють себе на інших напрямках, і їх високу точність, а також далекобійність на собі повною мірою вже встигли відчути російські окупанти.Річ у тім, що за минулий тиждень можна було відзначити зростання на порядок частоти загорянь і вибухів російських командних пунктів, пунктів управління, складів з боєприпасами, паливно-мастильними матеріалами, а також об'єктів розташування окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях, що розташовувалися в глибині тилу.
Картковий будиночок з наполеонівських планів росіян розсипався
За кілька місяців війни в Україні російське командування більш-менш змогло збалансувати розміщення своїх командних пунктів, пускових установок тощо на відстанях до 30 кілометрів і більше від лінії фронту з метою максимально ефективного управління військами та забезпечення у відносно безпечній від обстрілів ЗСУ зоні.
Це було зумовлено тим, що на той момент ЗСУ застосовували в основному радянські зразки ствольної артилерії, обмежені в середньому дальністю ураження цілі 20 кілометрів. Із надходженням ствольної артилерії від країн НАТО ця відстань збільшилася до 40 кілометрів, але з урахуванням буфера безпеки до 10 кілометрів залишалася на рівні 30 кілометрів від лінії фронту.
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Однак М142 повністю змінив цей усталений баланс, починаючи вносити розлад в управління та забезпечення окупаційного угруповання.
І ми вже можемо спостерігати за тим, як в окупантів руйнується система управління та забезпечення військ. Зауважу, це лише початок – ми тільки почали застосовувати М142, яких у нас обмежена кількість. Тим часом їх буде дедалі більше. Причому не тільки М142 HIMARS, а й М270, що відрізняються великим вогневим потенціалом у складі двох універсальних пускових установок по шість комірок кожна.
Не відкидаю і чомусь навіть впевнений, що М142 HIMARS зіграла свою роль у звільненні острова Зміїний. Але це поки область припущень в очікуванні подробиць цієї операції. А ось що не вимагає подробиць, то це те, що нові РСЗВ вже приносять користь на низці інших напрямків.
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