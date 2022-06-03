Звільнення – слово нашого майбутнього, – Зеленський звернувся до українців на сотий день війни

Президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу на сотий день повномасштабної війни Росії проти України. Він вкотре наголосив, що перемога буде за нами й Україна обов'язково стане вільною.

Глава держави нагадав, що рівно 100 днів тому ми прокинулись в іншій реальності й стали зовсім іншими. Адже коли українців будить не промінь сонця, а вибухи ракет, які влучають в наші домівки, прокидаються зовсім інші українці.

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Президент зауважив, що спершу Росія прийшла до нас зі словом "війна" ще у 2014 році. Але 24 лютого 2022 року вона додала до війни ще одне слово "повномасштабна".

100 днів – 100 слів: які слова варто згадати на сотий день війни

Президент наголосив, що за останні 100 днів повномасштабного вторгнення ми знаходили, отримували, бачили чи хотіли стерти з пам'яті різні слова. Вони різні, але зображають те, що ми пережили. Є ті, які довелось запам'ятовувати з жахом, а є й ті, які дають нам надію. Володимир Зеленський наголосив, що усі вони – важливі, тож буде правильно згадати кожне з них.

І спершу він назвав одразу два слова – наші герої. Перш за все важливо згадати про людей, які боронять нашу країну від 24 лютого.

Далі президент пригадав українські слова: "паляниця", "Збройні Сили", "Стугна", "Козак", "Зміїний" і "Чорнобаївка", в якому видно все про український спротив та російських загарбників. Згодом президент назвав іноземні слова, які стали рідними для України: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлінк", "Жешув" та "лендліз". Також Зеленський пригадав слово, яке стало вже майже народним – "Джавеліни". Воно викликає страх у ворогів та усмішку в українців. Також глава держави виділив слово, за яке всі в Україні підіймають келих, – "Нептун".

Також Володимир Зеленський зауважив, що від 24 лютого у нас зʼявлялися слова, які тепер означають значно більше, ніж просто слова: "Гостомель", "Бородянка", "Охтирка", "Чернігів", "Харків", "Херсон", "Ізюм", "Мелітополь", "Маріуполь" і "Азовсталь". А разом з ними – "армія", "арта", "морпіхи", "прикордонники", "розвідка", "нацгвардійці", "поліція", "тероборона", "авіація", "наші героїчні льотчики"... А також слово "привид".

Усі ці слова ми могли й не чути стільки разів за все наше життя, скільки чуємо за ці сто днів. І щоразу, коли ми їх чуємо, знаємо: саме вони дають нам час і можливість жити стільки, скільки нам відведено. Відведено Богом. А не ворогом. "Боже" – це слово, це звертання звучало не раз. І завжди особливо,

– зауважив Зеленський.

Деякі слова Росія хотіла стерти

Були й слова, які окупанти хотіли стерти з обличчя землі: "Волноваха" і "Салтівка", "Попасна" і "Сєвєродонецьк", "Буча", "Маріуполь". Але Володимир Зеленський зауважив, що ці слова ми обовʼязково напишемо знову й обов'язково поставимо їх поруч зі словом "трибунал".

Адже такі слова як: "фільтрація", "депортація", "катування", "розстріл", "килимове бомбардування", "ракетний удар" обовʼязково повинні отримати відповідь лише з одного слова – "справедливість". Вона повинна поставити крапку після тимчасових для нас слів "окупація", "Мордор", "орки", які обов'язково підуть із нашого лексикону, оскільки ми виженемо з нашої землі.

Були й слова, які давали надію і за які ми боролися особливо. "Гуманітарні коридори". Які стали дорогою життя для сотень тисяч людей. І які дали змогу побороти ще одне слово, страшне слово "блокада". З першого дня з нами залишаються слова, між якими дистанція – як між темрявою і світлом. Одного слова ми уникаємо. Це слово: біженці. А за допомогою іншого слова віримо, що у мільйонів наших людей є майбутнє. Воно буде вдома, в Україні. Це слово – переселенці,

– зауважив президент.

Також президент назвав низку інших слів, які нам принесла війна і вони набули для нас зовсім іншого значення: "Патрон" та "марафон".

Також повномасштабна війна принесла українцям дуже багато смертельно небезпечних слів, які ніхто та ніколи не хотіли б бачити: "Іскандери", "Калібри", "Солнцепёки", "фосфорні бомби" та інше.

Чомусь не побачили їхнього хваленого танку "Армата". Думаю, вони побоялися нашого нового словосполучення: тракторні війська. І ще одне словосполучення варто згадати: "друга армія світу". Спочатку воно виглядало загрозливо. Потім небезпечно. Після Бучі – викликало тільки відразу. А зараз хіба що гірку усмішку. Бо що залишилось від неї? Від армії, яку називали другою армією світу... Воєнні злочини, ганьба і ненависть,

– сказав глава держави.

Станом на 3 червня окупанти вбили щонайменше 261 дитину

Володимир Зеленський додав, що щоранку в Україні з'являються нові цифри: число загиблих, поранених, кількість обстрілів, кількість ракет. Навпроти слово "діти" щоранку з'являється нова цифра. Сьогодні – 261. Саме таку кількість дітей вбило російське вторгнення.

Президент зауважив, що ми повинні зробити все для того, щоб для наших дітей деякі слова не означали того, що вони означають для нас. Щоб вони їх могли сприймати лише як історію. Зокрема слова: "руїни", "сирена", "повітряна тривога", "комендантська година", "блокпост", "колючий дріт" та "міни".

Буде ще багато слів, які знатиме кожен. Які матимуть сенс для кожного. І які дадуть шанс мільйонам. Це слова – "відбудова", "кандидатство" і "членство", "гарантії" і "безпека". І обов’язково – слово "повернення". Звичайно, на основі слова, яке було мрією, а стане реальністю – "звільнення". Це слова нашого майбутнього! Це слова про те, що ми зробимо з тою нашою червоною калиною, з нашою славною Україною,

– наголосив Володимир Зеленський.

Наприкінці промови президент назвав три головних слова, задля яких ми українці борються вже 100 днів після восьми років: мир, перемога та Україна.

Вечірнє звернення Зеленського за 3 червня: дивіться відео