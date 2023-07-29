"Це ні про що не говорить": у Скабєєвої кумедно виправдовували поразку росіян в Старомайорському

Російська пропаганда відзначилася новим "шедевром" креативу. Вочевидь Кремль дав вказівку ведучим телеканалів країни-агресорки применшити успіхи ЗСУ та заперечувати невдачі окупантів.

Ольга Скабєєва в етері ворожих ЗМІ намагалася подати успіхи ЗСУ як невдачі. Вона сама не справлялася, тому на допомогу їй прийшов ще більш непереконливий "експерт".

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Скабєєва суперечила сама собі

Одіозна ведуча спочатку розповідала про нібито "нескінченно часті провали" контрнаступу ЗСУ. Однак одразу після цього вона повідомила, що Сили оборони звільнили Старомайорське.

Пропагандистка стала виправдовувати невдачі російських загарбників. Вона назвала Старомайорське невеликим селищем з населенням у 100 осіб. Водночас Скабєєва зазначила, що цей населений пункт "не є успіхом" армії держави-терориста.

На роль "експерта" до передачі запросили бойовика невизнаної псевдореспубліки Донбасу. Представник окупаційної адміністрації почав брехати, що ЗСУ нібито не звільнили Старомайорське, а "закріпилися на околицях". Після цього він став говорити загальними фразами та часто використовувати канцеляризми, щоб хоч якось виправдати поразку російських загарбників.

Гість вигадував терміни на кшталт "дихання фронту", називав контрнаступ ЗСУ "позиційною війною", говорив про неважливість "якихось сотень метрів туди чи назад". А в кінці гауляйтер заявив, що втрата росіянами Старомайорського "ні про що не говорить".

Російські пропагандисти постійно ганьбляться

Нещодавно у Скабєєвої сталася істерика через вчинок Ольги Харлан. Їй дуже не сподобалася, що українська фехтувальниця перемогла росіянку Анну Смірнову у Мілані та не потиснула руку суперниці.

Раніше на пропагандистському ТБ країни-агресорки росіянам розповідали, що Бахмут вже не такий важливий. Також кремлівські ЗМІ стали протиставляти регулярну російську армію найманцям Євгенія Пригожина.