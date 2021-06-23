Звільнення "нерядового Татарова": які перспективи в заступника глави ОП

Під петицією за звільнення заступника глави Офісу Президента Олега Татарова зібрали понад 25 тисяч підписів. Проголосував, на подив і страх експертів, навіть таємничий Джо Байден – через BankID.

Навряд чи мовиться про президента Сполучених Штатів Америки. Скоріш за все, це хтось, хто спробував зламати систему.

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"Варіант перший – хтось видав справжній ключ Джо Байдена лівій людині. Другий варіант – катастрофа: державна система верифікації, яка перевіряє справжність ключів, прийняла несправжній ключ на справжній", – сказав голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Автор петиції Віталій Шабунін вже написав заяву про відкриття кримінального провадження. Сам Офіс Президента за 3 дні звернувся до Держспецзв'язку, аби ті перевірили такого "підписанта".

Хоча і махінації з боку самої Банкової не виключені – аби підірвати легітимність звернення до президента в такому чутливому для нього питанні. Адже схожі підступи вже були – під час збору підписів за ліквідацію одіозного "вовчого" Окружного адмінсуду столиці. Спочатку система зображала різну кількість голосів з величезним розривом.

Десь половина користувачів взагалі десь під кінець не могли зайти проголосувати. Запустили інформаційний вкид, через анонімний телеграм-канал, нібито організовують голосування ботофермами,

– відзначив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

Тоді, попри усі ці "вибрики", президент Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроєкт про ліквідацію ОАСК. Але суд, де процвітала політична проституція, вже понад місяць продовжує працювати.

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Петиція – лише один із інструментів у кампанії виведення "нечистих чиновників на чисту воду", якщо справами нехтують правоохоронні органи. Ще пів року тому Антиокрупційне бюро "закинуло" Татарову підозру у корупції – можливу фальсифікацію експертизи у справі екснардепа та забудовника Максима Микитася в оборудках щодо житла для Нацгвардії.

Утім для президента цього виявилось замало. Мовляв, справа стосується ще 2017 року і тоді заступником очільника ОП Татаров не був. Та і про роль Татарова в МВС часів Революції Гідності президент теж зробив вигляд, що нічого не знає

Він – професійна людина. Якщо людина вважає, що це державний переворот, то в нас такі люди не працюють,

– заявив Зеленський.

Саме у розпал "зими у вогні" – 22 січня 2014 року Татаров отримав звання "Заслужений юрист України" від Віктора Януковича – за особистим поданням тогочасного міністра внутрішніх справ Віталія Захарченка.



Татарова не хочуть звільняти / Фото Uaonline

Нібито не так вже й мало для народного гніву. Але на петицію можуть відреагувати лише словами і знову відкласти питання. Таке небажання звільняти Татарова пов'язують з двома ймовірними факторами:

з наявністю у нього компромату на усю політичну еліту;

або з великими планами на його кар'єру у правоохоронних органах, які він наразі курує з Банкової.

"Є такі постійні чутки, що Татарова хочуть протягнути на посаду директора Державного бюро розслідувань. І з посади заступника голови Офісу Президента це легше зробити", – сказав народний депутат з "Голосу" Ярослав Юрчишин.

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Або й на місце "вічно-тимчасового" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, у якого, як подейкують, загострився конфлікт з Андрієм Єрмаком – очільником ОП і керівником Татарова. Президент має розглянути петицію про звільнення Татарова вже до кінця наступного тижня.