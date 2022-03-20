"Звільнення" України від нацистів і "відновлення кордонів": свідчення нової групи полонених

У мережі опублікували свідчення нової групи полонених окупантів. Загарбники повторюють вже звичну мантру, що їхали на навчання. Щоправда, вже визнають: їм наказали окупувати Україну.

Оприлюднили кадри з 3 полоненими – Віктором Голубовим, Вадимом Воробйовим і Романом Гавріличевим. Другий є строковиком.

Зверніть увагу Почали готувати ще в січні, – полонений розповів як планували наступ Росії на Україну

"Це беззмістовна війна"

Голубов розповів, що 24 лютого його бригада поїхала на навчання – "сіли в машину та невдовзі опинилися на території України". Потрапив він у полон 26 числа. Перед цим відбився від своєї групи та пішов у бік бойових дій, щоб зустрітися зі своїми колегами по службі. Вийшовши на трасу, його затримав український патруль і захопив у полон.

Закликаю військовослужбовців скласти зброю та повернутися на територію Росії. Це беззмістовна війна та ні до чого хорошого вона не призведе. Громадянам Росії хочу сказати, що не слід роботи поспішних висновків. Не треба цієї війни нам, треба протидіяти режиму російського керівництва,

– звернувся полонений до росіян.

Також він вибачився перед громадянами України. Водночас заявив, що вони не повинні були цього робити.

Свідчення полоненого Віктора Голубова: дивіться відео

"Звільняв" Україну від нацистів

За словами Воробйова, він перетнув кордон Росії з Україною. Його завданням було організувати блокпост поблизу Харкова, щоб не пропускати воєнну техніку. Основне завдання – звільнити територію України від нацистів.

Чоловік переконує, що у полон здався добровільно 26 числа. Нацистів не виявив. Крім того, до їхньої групи не раз підходили мирні жителі та заявляли, що до появи російських військ все було спокійно.

"Російським військовослужбовцям хочу передати, щоб вони склали зброю. Ця війна ні до чого не призведе. Я бачив, що російські війська роблять із територією України. Вони знищують житлові та пологові будинки", – зазначив він.

Водночас, звертаючись до росіян, він наголосив, що не потрібно піддаватися впливу Путіна. Не потрібно слухати те, що говорять у новинах. Насправді все не так, як показують по телевізору.

Перед громадянами України Воробйов вибачився. Каже: дуже жаль, що так вийшло.

Але вирішуємо не ми, вирішують не люди – вирішує влада, а влада в нас – така,

– підсумував загарбник.

Полонений Вадим Воробйов дає свідчення: дивіться відео

"Путін відправив усіх на навчання, а у підсумку – війна"

Під час спілкування з мамою Воробйов розповів, що з ним в Україні поводяться нормально, годують. Також закликав жінку сповістити про нього всіх командирів. Поширювати, що Путін усе це "замісив" – "відправив усіх на навчання, а у підсумку – війна".

Мати йому відповіла, що зверталася навіть до російського Міноборони. Там їй сказали: знають. Де він перебуває та що син – живий. Крім того, про молодого чоловіка знають і у його частині.

До теми Нам видали наказ на залп по окраїні міста, де було мирне населення, – російський полонений

Як окупант Воробйов спілкувався з мамою: дивіться відео

Відстоював "старі російські кордони"

Роман Гавріличев є рядовим за званням і механіком-водієм за посадо. Спершу він потрапив на навчання до Курська, а звідти вже їх перекинули до Білгорода (місто на кордоні з Україною – 24 канал). Там їм сказали, що виїжджають до України з метою відстояти "старі російські кордони".

Його завданням в Україні було тримати шосе. Був він і ще один хлопець. Але, схоже російських солдатів, кинуло керівництво, адже в якийсь момент усі кудись зникли.

Далі хлопці знайшли, де переночувати. Наступного ранку самі здались у полон українським Збройним силам.

"Звертаюся до тих російських військовослужбовців, які вже в Україні. Закликаю вас скласти зброю. Пацани, ця війна нікому не є потрібною. А ті, хто ще не приїхав, будь-якими манівцями намагайтеся звільнитися. Це нікому не потрібно тут, тут дуже багато гине людей", – зазначив він.

Гавріличева дуже вразили ті жахи, які наробили російські військові. Це жахливо. Каже: просто важко підібрати правильні слова.

Пацани, не треба, не їдьте сюди, звільняйтеся. Путін – військовий злочинець. Він має бути засудженим за законом,

– додає російський військовий.

Також він звернувся до українців і попросив вибачення, але за себе. Переконує, що не знав про це все.

"Я низько перед вами вклоняюся. Ви – молодці, що тримаєтеся", – підсумував полонений.

Полонений Роман Гавріличев розповів, що робив в Україні: дивіться відео

Росія – не зацікавлена в обміні полонених

Під час спілкування з мамою загарбник розповів, що з ним усе добре та ним опікуються хороші люди. Зараз його хочуть обміняти.

Як мені розповідала, Україна вже багато разів намагалася провести обмін полоненими, але Росія всі ці спроби ігнорує, оскільки вона – незацікавлена,

– наголосив чоловік.

Також закликав маму вступати у спільноти щодо припинення війни та розсилати всю інформацію друзям, рідним і близьким. Крім того, підкреслив, що варто писати у соцмережах і підтримувати усі ініціативи.

"Щоб усі бачили та щоб усі все знали. Щоб Росія припинила вести цю війну", – зазначив росіянин.

До речі Полонених російських військових залучать до відновлення України або обміняють

Дивіться відео розмови полоненого Гавріличева з мамою

Ще один фрагмент розмови полоненого Гавріличева з мамою: дивіться відео

Актуально – Зеленський звернувся до російських солдатів: дивіться відео