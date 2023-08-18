Збивати дрони буде простіше: Зеленський звільнив від ПДВ та мита низку техніки, потрібної ЗСУ
18 серпня 2023, 18:39Читать новость на русском
В Україні ухвалюються закони, покликані забезпечити українських військових необхідною технікою з-за кордону. Президент Володимир Зеленський спростив ввіз антидронових рушниць і тепловізорів.
18 серпня глава держави підписав два законопроєкти, які спрощують ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Верховна Рада ухвалила ці документи ще 28 липня.
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Без мита і ПДВ
Так, підписаний президентом законопроєкт №9467 передбачає звільнення від податку на додану вартість:
- тепловізійних біноклів;
- монокулярів та бінокулярів;
- приладів нічного бачення;
- далекомірів;
- антидронових рушниць;
Інший законопроєкт – №9468 пропонує звільнення вище перерахованої техніки, завезеної з-за кордону, від оподаткування ввізним митом.
В Україні раніше спростили ввезення інших видів техніки та озброєння
- 11 серпня уряд спростив імпорт комплектуючих та запчастин до наземної військової техніки, зокрема для бронетехніки, спеціально обладнаних автомобілів та пілотованих літальних апаратів. Уже не потрібно буде надавати дозвіл Державної служби експортного контролю.
- Раніше Кабмін полегшив оформлення ввезених в Україну цивільних безпілотників та дронів подвійного призначення.
- Також в Україні звільнили від ПДВ та мита матеріали, вузли, агрегати, устаткування та комплектуючі для БПЛА.
- Крім того, Кабмін дозволив волонтерам без оподаткування збирати кошти на: літальні апарати, парашути; апаратуру зв’язку, радіоапаратуру дистанційного керування; навігаційні прилади, цифрові камери, лінзи та об’єктиви камер, оптичні прилади та частини до них; двигуни, батареї та акумулятори, частини двигунів та інші частини тощо.