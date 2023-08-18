Збивати дрони буде простіше: Зеленський звільнив від ПДВ та мита низку техніки, потрібної ЗСУ

В Україні ухвалюються закони, покликані забезпечити українських військових необхідною технікою з-за кордону. Президент Володимир Зеленський спростив ввіз антидронових рушниць і тепловізорів.

18 серпня глава держави підписав два законопроєкти, які спрощують ввезення на митну територію України товарів для потреб безпеки і оборони. Верховна Рада ухвалила ці документи ще 28 липня.

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Без мита і ПДВ

Так, підписаний президентом законопроєкт №9467 передбачає звільнення від податку на додану вартість:

тепловізійних біноклів;

монокулярів та бінокулярів;

приладів нічного бачення;

далекомірів;

антидронових рушниць;

Інший законопроєкт – №9468 пропонує звільнення вище перерахованої техніки, завезеної з-за кордону, від оподаткування ввізним митом.

В Україні раніше спростили ввезення інших видів техніки та озброєння