Для всієї України, а особливо для Одещини: у ВМС пояснили, чому важливе звільнення "вишок Бойка"

Україна повернула "вишки" Бойка у Чорному морі. У Військово-морських силах зазначили, що у такий спосіб вдалося позбавити ворога "незаконної" переваги.

Українська розвідка 11 вересня повідомила про свій черговий здобуток – з-під окупації вдалося визволити газовидобувні платформи "вишки Бойка". Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів у чому важливість цього повернення.

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Передусім, це безпекове питання

Коли йдеться про "вишки Бойка", то мається на увазі бурові газовидобувні платформи "Петро Годованець" та "Україна", які у 2015 році Росія незаконно привласнила. Під час повномасштабної війни окупанти використовували ці "вишки" для того, аби забезпечити свій контроль в акваторії Чорного моря. Вони встановили там засоби РЛС, аби відстежувати надводну обстановку. Також платформи виконували у них функції вертолітних майданчиків.

Однак це у минулому. ГУР вже демонтувало вороже обладнання. Дмитро Плетенчук наголосив, що важливість повернення "вишок" полягає передусім у покращенні охорони та оборони узбережжя.

Це дозволяє нам залишити їх без відповідної інформації, вони не зможуть вчасно реагувати або щось планувати в нашій акваторії. Тому значення це має велике і для Одеської області в першу чергу. Це безпекове питання,

— сказав речник.

На крок ближче до звільнення Криму

В інтерв'ю 24 Каналу військовий експерт Павло Нарожний назвав плюси від операції з повернення "вишок".