Списки вже готові, – у Зеленського розповіли, наскільки швидко замінять звільнених військкомів

Володимир Зеленський анонсував звільнення всіх керівників обласних ТЦК. Він заявив, що їх повинні замінити люди, які брали безпосередню участь у війні.

Списки претендентів на посади військкомів вже складені. Про це в ефірі національного телемарафону заявив член Комітету РНБО та представник президента Федір Веніславський, передає 24 Канал.

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Список кандидатів вже існує

Федір Веніславський підтвердив, що заміна голів обласних ТЦК відбудеться дуже швидко. Списки кандидатів вже складені.

Він пояснив, що нові очільники ТЦК не будуть чинними офіцерами чи командирами. На жаль, є багато військових, які вже не можуть брати участь у війні. За рішенням ВЛК їх визнають непридатними або обмежено придатними до військової служби. Саме ці люди обіймуть посади військкомів.

Нові військкоми продовжать виконувати поставлені перед центрами комплектування завдання. Зокрема, це стосується процесу мобілізації. Окрім цього, ці люди мають відповідально підходити до керівництва.

Вони мають викорінити будь-які недоброчесні дії з боку представників цих центрів (ТЦК – 24 Канал) на різних рівнях,

– заявив Веніславський.

Член Комітету також впевнений, що після заяви Зеленського буде проведена ревізія військкомів на всіх рівнях.

Звільнення голів ТЦК