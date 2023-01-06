Звільнення зі служби: чи можна піти з армії після бронювання на роботі
В Україні триває загальна мобілізація серед населення. Водночас дозволено бронювати певних працівників, що є критично вадливими для компанії чи організації.
Чи можна військовому ЗСУ звільнитися під час служби, якщо його забронювали на роботі, розповідає 24 Канал.
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Відстрочка працівників від мобілізації
Закон надає чіткий перелік фахівців, яких можна забронювати. Крім того, там також вказано, хто з роботодавців це може робити.
Кого можна бронювати:
- Працівників держорганів, органів місцевого самоврядування чи державної влади;
- працівників підприємств, установ та організацій, які виконують мобілізаційні завдання. Також тих, хто виготовляє товари та надає послуги для ЗСУ й інших військових формувань;
- працівників підприємств, установ та організацій, які критично важливі для підтримки економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Проте, варто зазначити, що бронюванню підлягають лише військовозобов'язані громадяни, а не ті, хто вже перебуває на службі у війську. Це означає, що звільнятися зі служби з причини бронювання – не дозволено.
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Які підстави для звільнення зі служби бувають
- Досягнення граничного віку перебування в армії.
- Через стан здоров'я – висновок про непридатність до військової служби дає лише військово-лікарська комісія.
- Позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання за вироком суду.
- У зв'язку з сімейними обставинами чи іншими вагомими причинами, які передбачені законом.
Для звільнення потрібно написати рапорт (як це робити на 24 Каналі розповідали раніше). На додачу, треба принести командиру документи, які б підтверджували, що причина справді поважна.