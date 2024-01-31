Фатальні наслідки для країни: Світан припустив, до чого призведе відставка Залужного

Увечері 29 січня у мережі з'явилась інформація, що генерала Валерія Залужного нібито усунули з посади головнокомандувача ЗСУ. Вкид оперативно спростували.

Водночас припускають, що такі обговорення справді могли існувати. Роман Світан – полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт – розповів 24 Каналу, які наслідки могло б мати гіпотетичне звільнення Валерія Залужного.

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До чого могла призвести відставка Залужного

Днями мережа сколихнула інформація про те, що президент України начебто звільнив головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Новину розповсюджували, посилаючись на неоднозначні джерела, однак вона виявилась фейковою.

Однак якщо припустити, що таке рішення все ж розглядали, варто розуміти, які серйозні наслідки воно може мати. Адже будь-яка зміна команди веде до певного часового провалу. Тобто новій команді треба буде увійти в курс справи – це декілька тижнів, якщо не місяців.

Питання довіри теж є дуже важливим. Немає на горизонті жодної команди, яка б могла замінити команду Залужного без повної втрати управління, тим паче без завойованої довіри при виконанні бойових завдань. Зняти команду Залужного – це практично розвалити армію, здати країну – хто ж на це піде?

– наголосив Роман Світан.

У такому випадку Україна зазнає величезних втрат не лише у війську, але й серед цивільного населення. Однак зараз треба все ж опиратися на факти, які свідчать про те, що Валерій Залужний залишається на своїй посаді.

"Факти говорять про те, що генерал Залужний з усією командою виконує свої завдання, як і виконував. Хоч диму без вогню не буває. Ймовірно, деякі політичні групи носяться з такими ідеями, заздрячи показникам народної підтримки Збройних Сил України та рейтингу особисто генерала Залужного. Політики починають розгойдувати повітря", – припустив полковник запасу.

Мовиться, очевидно, не про всіх політиків. Радше про тих, хто міг втратити колишню прихильність, чи ті, хто полюбляє "мірятись рейтингами".

Крім того, не варто забувати, що це вигідно насамперед нашому спільному ворогу – Росії. Так, ГУР нещодавно повідомляло про активізацію російської пропаганди та збільшення вкидів, що пов'язано як з відсутністю успіхів росіян на фронті, так і виборами президента у Росії. Через це Кремль хоче все більше розколоти українське суспільство. Варто не піддаватися на ці спроби та працювати на перемогу разом, пам'ятаючи про справжнього ворога, який не всередині, а ззовні.

Фейк про "звільнення" Залужного: що відомо

Увечері 29 січня з'явилась інформація про буцімто відставку головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Одним із перших про це написав колишній народний депутат Борислав Береза з посиланням на "власні джерела". Згодом про це повідомила і низка відомих журналістів.

Речник Володимир Зеленського у розмові з журналістами 24 Каналу спростував цей вкид, пояснивши, що телеграм-канали, які поширювали цю інформацію, помиляються. Згодом на фейки відреагували й в Міністерстві оборони України, також не підтвердивши вкид про нібито звільнення Залужного.

Варто зауважити, що 30 січня видання Financial Times заявило, що Володимир Зеленський начебто й справді ухвалив рішення про відставку генерала Залужного. Йому буцімто запропонували нову посаду – радника з оборони, від якої головком відмовився. У FT наголосили, що попри відмову Залужного, його усе одно начебто звільнять. Усе це видання писало з посиланням на власне джерело, звісно, не розкривши його.

Увечері 29 січня, коли почалась ширитись інформація про нібито звільнення Залужного, росіяни використали фейковий телеграм-канал. У ньому Володимир Зеленський начебто підтвердив, що ухвалив рішення про відставку Залужного, призначивши на його місце Олександра Сирського.Для цього росіяни використали тогорічне відео зі зверненням Зеленського, де він заявляє про зняття з посади очільника Міноборони Олексія Резнікова та призначення Рустема Умєрова.