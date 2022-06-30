У ЗСУ пояснили, чи можуть українські військові повернутися на Зміїний

Росіяни "вчинили жест доброї волі" й втекли з острова Зміїний. Наразі територію, яка була окупована, досліджує розвідка та інші спецслужби.

Про це в ефірі телеканалу "Рада" розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, передає 24 канал.

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"Військова операція ще триває. Ми маємо переконатися, що абсолютно всі рашисти полишили нашу землю серед моря й що там не залишилось жодних диверсантів та "сюрпризів", які вони у звичній манері можуть робити. Тому ще попрацює розвідка й підрозділи, щоб переконатися, що там все чисто. Потім трошки північно-західними вітрами провітримо й вирішуватимемо, чи доцільно", – сказала Гуменюк.

Росіяни захочуть повернутися на Зміїний

За словами Гуменюк, росіяни пішли зі Зміїного, бо Україна достатньо переконливо вказала курс, яким їм необхідно рухатись в північно-західній частині Чорного моря. Крім цього, такі ураження, яких вони зазнавали протягом кількох днів операції, красномовно говорять самі за себе.

Керівниця пресцентру зазначила, що в умовах війни не виключено, що росіяни повернуться на Зміїний. Проте Україна чинитиме потужний опір.

Створюватимемо такі умови, що їм не те що неможливо було повернутися, а навіть не хотілося,

– наголосила Гуменюк.

Вона додала, що українські підрозділи обов'язково повернуться на острів. Проте доцільність цього на певному етапі війни вирішуватиме військове командування.

Російські кораблі тепер не такі захищені

Гуменюк сказала, що для України звільнення Зміїного означає те, що ми почали виганяти загарбників. У військовому сенсі це означає, що протиповітряна оборона, яку встановили там вороги, щоб захищати свій корабельний склад, вже не працюватиме.

"Їхні кораблі стають більш ураженими. Крім цього, там знищили реактивні системи залпового вогню та іншу зброю. Для росіян деокупація Зміїного – це втрата позиції", – пояснила Гуменюк.

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Звільнення Зміїного: коротко