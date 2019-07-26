Звільнення Кличка розглянуть на найближчому засіданні уряду

Кабмін розгляне питання про погодження звільнення мера Києві Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації на найближчому засіданні.

Відповідно до Конституції, всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ефірі "Радіо НВ".

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Історія проходить абсолютно логічно... Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі – питання призначення: призначить президент Кличка чи не призначить. Я не можу сказати, я на цю тему з президентом не розмовляв,

– додав прем’єр.

Гройсман зазначив, що питання про погодження звільнення Кличка буде винесено на найближче засідання уряду для розгляду.

"Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати глав адміністрацій, і не заважатиму президенту чинному", – додав глава уряду.

Що відомо про ймовірне звільнення Кличка з посади голови КМДА?

Звільнити Кличка з посади голови КМДА 24 липня попросив у Кабміну глава Офісу Президента України Андрій Богдан. Зауважимо, що це прохання не стосується посади міського голови столиці.

Чергові місцеві вибори відбудуться восени 2020 року: на них обиратимуть і мера Києва. Ймовірним кандидатом на цю посаду буде обраний нардепом від "Слуги народу" гендиректор телеканалу "1+1" Олександр Ткаченко.

У 2003 році Конституційний суд визначив, що КМДА має очолювати лише особа, обрана київським міським головою. Тож до 2010 року посади голови КМДА і мера Києва майже завжди були суміщеними.

Проте, коли Київ очолив одіозний Леонід Черновецький (перебував на посаді у 2006-2012 роках), влада вирішила обмежити його у повноваженнях. У 2010 році посади міського голови і голови КМДА було розділено між 2 особами. Так, до закону про столицю внесли такі правки: "Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України".

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До 2014 року тодішній президент України Віктор Янукович призначав голів КМДА окремо. Але після Євромайдану та перемоги на місцевих виборах Кличка, який став мером Києва, п’ятий президент Петро Порошенко призначив його ще й головою КМДА.

Юрист пояснив 24 каналу, що у питанні посади голови КМДА треба поки що орієнтуватись на закон, а не на рішення Конституційного суду 2003 року. Адже суд оцінював відповідність Конституції закону про столицю в тій редакції, яка була до 2010 року. Нову редакцію, після 2010 року, КС не оцінював, тому треба орієнтуватись на останні внесені правки до закону, які передбачають, що голову КМДА призначає президент.