Звільнять більше, ніж захопила Росія: військовий дав прогноз щодо фронту до кінця 2026 року
Українські оборонці перехоплюють ініціативу на полі бою, попри чисельну та ресурсну перевагу ворога. До кінця 2026 року площа звільнених територій може перевищити масштаби цьогорічного просування окупантів.
Про це в ефірі 24 Каналу заявив офіцер Збройних Сил України та політолог Андрій Ткачук.
Перехоплення ініціативи на фронті
За його словами, Володимир Путін усвідомлює нездатність зламати фронт і тому відчайдушно намагається тероризувати цивільних громадян. Водночас відновлення територіальної цілісності вимагає колосальних зусиль від сил оборони.
З високою ймовірністю двадцять шостий рік закінчиться тим, що кількість звільнених територій від окупантів буде більша, ніж Росія в цьому році захопила і посунулась. Це важко реалізовується, потом, кров'ю, життям наших військовослужбовців, сил оборони загалом. Але ми бачимо те, що нам вдається перехоплювати ініціативу,
– підкреслив Андрій Ткачук.
Військовий зауважив, що кремлівське керівництво шукає будь-які варіанти поповнення живої сили, аби продемонструвати бодай якісь результати на землі. Водночас Україна активно розширює оборонну підтримку на міжнародній арені. Зокрема, результативно пройшли чергове засідання у форматі "Рамштайн", робота "коаліції охочих" та переговори українського оборонного відомства з німецькими партнерами.
Прогноз Андрія Ткачука щодо звільнення території до кінця 2026 року: відео
Чому ворог зосередився на атаках по тилу
Москва чудово усвідомлює непохитну рішучість Європи та намагається компенсувати провали на полі бою ударами по енергетиці, водопостачанню та мостах. У такий спосіб загарбники сподіваються спровокувати внутрішній розкол серед українців. Проте українське суспільство вже давно адаптувалося до складних побутових умов та регулярних ворожих обстрілів.
Шансів дотиснути нас через тил в Росії немає. Ми вже неодноразово довели, що ми волелюбний народ і хочемо будувати своє майбутнє,
– підсумував офіцер ЗСУ.
Раніше військовий пояснював, що окупанти прагнуть паралізувати зимовими ударами великі міста, адже побоюються змін у політиці Вашингтона до 2027 року.