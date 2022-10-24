Чи відіб'ють ЗСУ до кінця року Херсон: прогноз Буданова

Українські захисники можуть звільнити Херсон до кінця 2022 року. Росіяни ризикують опинитись в оточенні, однак наразі вони готуються до оборони окупованого міста.

Росіяни "евакуюють" з Херсона "Промсвязьбанк" та інші фінансові структури, які самі туди завезли. Про це заявив глава ГУР Міноборони Кирило Буданов.

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Окупанти створюють ілюзію в Херсоні

Однак, на думку Буданова, ця "евакуація" – це більше інформаційна операція та маніпуляція. Росіяни вивозять готівку, сервери, так звану "владу", переводять усіх важко поранених тощо.

Тобто створюють ілюзію того, що все зникло,

– зазначив очільник ГУР.

Натомість до Херсона заводять нові військові підрозділи та готують вулиці міста до оборони. За словами розвідника, росіяни добре розуміють, якщо ЗСУ візьмуть хоча б контроль над каховською дамбою, яка зараз є єдиною повноцінно функціонуючою транспортною артерією, їм доведеться обирати:

або дуже швидко залишати місто і виходити, або вони ризикують опинитися в оточенні.

Однак, продовжив Буданов, загарбники зараз не готуються до виходу, вони готуються до оборони. На питання, чи звільнять ЗСУ Херсон до кінця року, Буданов відповів "думаю, що так".

Дамбу Каховської ГЕС замінували

Буданов підтвердив, що дамба Каховської ГЕС – частково замінована. Проте слід враховувати, що можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. За словами посадовця, мінування окупанти здійснили саме для часткової руйнації.

Для того, щоб зруйнувати конструкцію такого рівня, потрібні десятки тонн правильно розташованої вибухівки,

– пояснив Буданов.

Він зауважив, у разі повної руйнації греблі лівобережжя Херсонської області буде повністю затоплено. Росіяни втратять навіть теоретично можливість подачі води до Північнокримського каналу.

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