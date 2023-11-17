Контроль над медіапростором: як Путін нагороджує та купує блогерів задля лояльності режиму

Російський мілблогер отримав нагороду від Владіміра Путіна. Очільник Кремля боїться критики з боку громадян своєї ж країни, тому намагається купувати військових блогерів нагородами.

16 листопада Путін нагородив засновника телеграм-каналу "Рибарь" Міхаїла Звінчука російським орденом "За заслуги перед вітчизною" ІІ ступеня за підтримку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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Орден від Путіна

Кремлівський диктатор нагородив російського мілблогера, який раніше критикував військові дії Росії під час її повномасштабного вторгнення в Україну, престижною державною відзнакою. Таким чином, Росія продовжує збільшувати зусилля в залученні мілблогерів та прагне зробити їх лояльними до Кремля.

Російський мілблогер Міхаїл Звінчук / фото росЗМІ

Раніше Владімір Путін залучив Звінчука, доєднавши його до кремлівської робочої групи з мобілізаційних проблем 20 грудня 2022 року. За оцінкою Інституту вивчення війни (ISW), це було першою узгодженою спробою кремлівського вождя відновити контроль над тим сегментом аудиторії, який звернувся до Telegram для висвітлення війни незалежно від російських державних ЗМІ.

Після українських контрнаступів у Харківській та Херсонській областях восени 2022 року, під час яких російські державні пропагандисти не змогли пояснити військові невдачі Росії та вкрай непопулярну мобілізацію 300 000 резервістів, змінився стиль та фокус висвітлення війни "Рибарем".

Така зміна вмісту та тональності є досить значною та, швидше за все, є результатом спроб Путіна залучити відомих російських мілблогерів, щоб відновити домінування Кремля над російськомовним інформаційним простором.

Ймовірно, що нагорода, яку вручив Путін Звінчуку є спробою заохотити інших мілблогерів запропонувати свою лояльність режиму в обмін на похвалу та визнання Кремля.

Контроль над Gazprom Media Holdings

Дочірня компанія російської державної енергетичної компанії "Газпром" Gazprom Media Holdings оголосила 16 листопада про придбання більшості акцій великого російського блогерського агентства. Ймовірно, компанія намагається збільшити свій контроль над російським медіапростором.

Gazprom Media Holdings оголосила про купівлю контрольного пакету акцій (51%) Insight People – найбільшого блогерського агентства в Росії. У своїх володіннях Gazprom Media Holdings має російську платформу потокового відео RuTube, російську соціальну мережу "ВКонтакте", а також кілька відомих російських телеканалів та радіостанцій.

Що пов’язує "Газпром медіа" та очільника Кремля

Головує у "Газпром медіа" Алєксандр Жаров, який очолював Роскомнагляд з 2012 по 2020 рік. Голова "Газпрому" Алєксєй Міллер багато років очолює цю корпорацію. Зокрема, Міллер має соратників у різних владних структурах, а нещодавні придбання "Газпром медіа" вказують на можливе зростання впливу Міллера. Як відомо, Алєксєй Міллер є давнім соратником Владіміра Путіна і, ймовірно, має зв’язки з колишнім головою федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії та секретарем ради безпеки Нікалаєм Патрушевим, оскільки сини Патрушева раніше займали керівні посади в "Газпромі".

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