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Звинувачений у зґвалтуванні Вуді Аллен підтримав рух проти сексуальних домагань

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Вуді Аллен
Вуді Аллен / GettyImages

Культовий голлівудський режисер Вуді Аллен, якого звинувачували у педофілії, заявив, що підтримує рух #MeToo, який виступає проти сексуальних домагань та насильства

82-річний Вуді Аллен повідомив, що підтримує рух #MeToo в інтерв'ю аргентинській новинній програмі Periodismo Para Todos, пише BBC.

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Знаєте, це я повинен бути хлопчиком з плакату #MeToo. Я створював фільми протягом 50 років, працював зі сотнями акторок – зірками та початківцями – і ніколи жодна з них не пропонувала нічого непристойного. У мене завжди були прекрасні стосунки
– наголосив кінорежисер. 

Крім того, Аллен знову заявив про неправдивість обвинувачення в сексуальному нападі на доньку Ділан Ферроу.

"Це те, що уважно розглядала влада протягом 25 років, і всі дійшли висновку, що це неправда", – заявив він.

Нагадаємо, що прийомна дочка Вуді Аллена – Ділан Ферроу – стверджує, що в 1992 році (коли їй було 8 років) вона стала жертвою сексуального насильства з боку режисера. Сам Аллен цю інформацію неодноразово відкидав. Варто згадати, що ще в 1993 році суд визнав режисера невинним.

Що таке #MeToo?#MeToo (Я теж – англ.) став популярним хештегом і миттєво почав ширитись у соцмережах у жовтні 2017 року після секс-скандалу у Голлівуді, пов'язаного з відомим продюсером Гарві Вайнштейном. Користувачі приєднувались до засудження сексуального насильства та домагань і ділились власними невтішними історіями. До флешмобу долучилось чимало світових знаменитостей, зізнаючись у домаганнях зі сторони колег.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Згвалтування Вуді Аллен Кіно
Джерело: 24 Канал
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