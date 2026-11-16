Скандальні заяви ексгенпрокурора Кравченка: у ЦПК пояснили справжню мету

Колишній генпрокурор Руслан Кравченко виступив із гучними звинуваченнями у бік детективів НАБУ та прокурорів САП. Публічні закиди пролунали на тлі розслідування справи "Карфаген", привернувши увагу суспільства.

Останні публічні випади колишнього очільника Офісу Генерального прокурора проаналізувала виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк в ефірі 24 Каналу. Вона зазначила, що будь-які спроби дискредитувати антикорупційні органи мають цілком прагматичний розрахунок для фігуранта розслідувань.

Чому Кравченко заговорив про політичний притулок?

За словами експертки, заяви колишнього посадовця про нібито викрадення матеріалів слідства є частиною заздалегідь продуманої захисної тактики. Наразі експосадовець звинуватив НАБУ та САП у неправомірних діях, намагаючись сформувати образ жертви переслідувань.

Генеральний прокурор Кравченко зараз робить все можливе, аби виправдати себе і підготувати собі аргументи для політичного притулку в Австрії. Для цього йому потрібно показати, що стосовно нього тут якісь політичні переслідування відбувалися. І запакувати розслідування НАБУ в рамках Карфагену як політичну якусь розправу. Саме тому немає жодної віри до заяв Кравченка, до його кіно, яке він випускає,

– наголосила Каленюк.

Експертка додала, що експосадовець покинув Україну та тепер намагається уникнути кримінальної відповідальності та можливої екстрадиції. Для нього першочерговим завданням є припинення слідчих дій щодо власної персони.

Як тиск на НАБУ та САП пов'язаний із гучними розслідуваннями?

Каленюк зауважила, що схожу лінію поведінки демонструють й інші фігуранти гучних корупційних розслідувань, які мають значні ресурси та вплив. Вони намагаються посіяти недовіру до НАБУ і САП серед українського суспільства та міжнародних партнерів.

Фігуранти розслідувань дуже впливові, в них є політичний, медійний ресурс, ресурс доступу до грошей і до капіталів, скорше за все, злочинних. Тому все, що вони зараз роблять, – це спроба втрутитися в розслідування НАБУ та САП, дійсно атакувати НАБУ та САП для того, щоб було менше довіри до розслідувань цих антикорупційних органів, зірвати суспільну довіру,

– зауважила очільниця ЦПК.

Водночас вона зазначила, що попри постійні атаки та спроби обмежити повноваження антикорупційників, НАБУ та САП гідно тримають удар і продовжують викривати топкорупцію.

Контекст розслідувань

Варто зазначити, що раніше стало відомо, як ексгенпрокурор утік до Відня, де наразі й перебуває після відставки.

Паралельно в Україні розгортається масштабна гучна справа "Карфаген", яка зачіпає діяльність силових відомств та топпосадовців.

Крім того, тривають суперечки щодо процедури притягнення до відповідальності народних обранців, у межах якої ВАКС зобов'язав відкрити провадження щодо окремих парламентарів.