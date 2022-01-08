Звинувачують у держзраді: експосадовця Масімова затримали
8 січня 2022 , 08:31Читать новость на русском
У Казахстані влада затримала колишнього голову Комітету національної безпеки країни Каріма Масімова. Розслідують державну зраду.
Відповідну заяву оприлюднили у відомстві 8 січня. Проте, за їхніми даними, розслідують її з 6 січня.
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У Казахстані затримали Каріма Масімова
Комітет національної безпеки розпочав досудове розслідування за фактом державної зради,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, влада пояснила, що у цей же день за підозрою у скоєнні злочину вони:
- затримали колишнього главу Комітету нацбезпеки Масімова;
- запровадили його в ізолятор тимчасового тримання разом з іншими.
До речі, 5 січня 2022 року Каріма Масімова відправили у відставку. За даними ЗМІ, він є давнім соратником перщого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.