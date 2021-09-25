Звинувачують в участі у "Хізб ут-Тахрір": у Туреччині судитимуть кримських татар

Людмила Денiсова розповіла, що наразі у суді міста Анталія розглядають справу 2 українських громадян. Їх звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір".

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Денісова заявила, що обговорювала це питання під час офіційного візиту до Туреччини. Зокрема, омбудсменка наголосила на необхідності забезпечення для наших громадян неупередженого і прозорого судового розгляду.

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Громадяни України мають отримати належний правовий захист. Судове засідання відбудеться 15 жовтня.

Голова окружного Апеляційного суду Анталії Орхан Оздемір запевнив, що права українців дотримають відповідно до турецького законодавства.

В Анталії судитимуть двох кримчан

Адвокат Мустафа Коджаманбаш розповів, що в Анталії затримали 2 кримчан: Лимара та Османа Османових. Причиною стала начебто їхня участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

Адвокат розповів, що заарештовані – кримські татари. Вони мають українські паспорти та перебували у Туреччини на заробітках.

У соцмережах затримані обговорювали теми ісламу. Окрім того, вони організовували конференції та панелі на ісламську тему.

Наразі прокуратура вимагає, щоб їх засудили до 7,5 років ув'язнення. Причина – начебто приналежність до "Хізб ут-Тахрір". Хоча Туреччина не визнає цю організацію терористичною.

"Хізб ут-Тахрір" – ісламська політична партія . У багатьох країнах світу вона вільно функціонує. Водночас у Росії – заборонена.

Допис Денісової:

На завершення робочого візиту до Турецької Республіки провела зустріч з Головою окружного Апеляційного суду Анталії паном Орханом Оздеміром.

Обговорили позитивні наслідки судової реформи в Туреччині, зокрема створення будинків юстиції, призначення суддів, процедури розгляду судових справ. В свою чергу поінформувала про перебіг судової реформи в Україні.

Також мала нагоду поспілкуватися з Головою комісії юстиції Анталії, паном Яшаром Огузханом щодо організації в турецькій провінції нагляду за додержанням прав людини, зокрема процесуальних прав під час розгляду заяв і скарг громадян, проведення попереднього та судового слідства, а також виконання кримінальних судових рішень.

Окремо зустрілася з Головним прокурором міста Анталія, паном Халілом Іналом, який поінформував про роль прокуратури в забезпеченні додержання прав людини, в тому числі процесуальних. Також на зустрічі був присутній Головний прокурор окружного апеляційного суду Анталії, пан Різе Кан, який розповів про його діяльність у напрямі здійснення загального надзору під час перегляду рішень у судових справах.

Мною було передано список із 7 ув'язнених громадян України, які на даний час перебувають в установах виконання покарань м.Анталія, з вимогою перевірити умови їх утримання та недопущення порушення їхніх процесуальних прав. Також зосередилися на окремих аспектах співпраці між правоохоронними, судовими органами та прокуратурою.

Звернула увагу на справу двох громадян України - кримських татар, яка наразі розглядається в суді міста Анталія. Чоловіків звинувачують в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". Наголосила на необхідності забезпечення для наших громадян неупередженого і прозорого судового розгляду та належного правового захисту.