Звірства у Бучі та мародерство: у Лондоні вийшли на протест проти Росії – промовисті фото

У Великій Британії біля посольства Росії люди провели промовисту акцію. Протестувальники згадали та про звірства росіян у Бучі, і про їхнє мародерство.

Акцію протести провели у Лондоні, інформує 24 канал.

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У Британії провели акції протесту біля посольства Росії

Люди, які прийшли до російського посольства, принесли з собою найрізноманітніші речі, які могли б стати "трофеєм" для окупантів. Мета – проявити знак протесту проти цинічного мародерства в Україні. Йдеться про:

каструлі,

іграшки,

килимки,

одяг тощо.

Фото з акції протесту у Лондоні

Учасники акції також зв'язали собі руки та полягали просто на дороги, щоб нагадати про масові вбивства мирних українців в Бучі. Міський голова міста, яке стало символом геноциду українців, повідомив, що 90% людей загинули внаслідок прямого кульового поранення.

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