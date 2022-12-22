Зі слідами тортур: на Херсонщині на подвір'ї виявили могилу з 6 тілами

Після звільнення населених пунктів на Херсонщині там виявляють докази звірств російських окупантів. Зокрема, на подвір'ї приватного будинку у селі Правдине знайшли поховання з рештками 6 людей зі слідами тортур.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін. Він розповів про виявлення правоохоронцями масових поховань на деокупованих територіях Херсонщини та встановлення осіб, загиблих унаслідок військової агресії Росії.

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На Херсонщині виявили тіла зі слідами тортур

Єнін розповів, що в селі Правдине Херсонського району виявили поховання на подвір'ї приватного будинку. В могилі знайшли рештки шістьох людей зі слідами тортур, вогнепальними пораненнями тощо.

Виявлені трупи ексгумовані й направлені на проведення судмедекспертизи. Ще 36 могил знайдено на кладовищі в поселенні геологів в Херсоні. Там масове поховання, де є й тіла військовослужбовців Збройних Сил, зокрема, й ТрО,

– зауважив заступник міністра.

За його словами, загалом за період окупації до моргів надійшли близько 700 тіл, з яких приблизно 100 – з тілесними ушкодженнями, отриманими унаслідок військових дій. Особи 12 загиблих із них до цього часу не встановили.

Наразі триває робота для оперативного збору зразків ДНК родичів, аби встановити особи загиблих. Нерідко виникають ускладнення, оскільки рідні багатьох перебувають за кордоном або з ними відсутній зв'язок.

Єнін наголосив, що з перших днів повномасштабної війни російські терористи ігнорували норми міжнародного гуманітарного права. Зокрема, мовиться про:

захоплення в заручники рятувальників, які не мають зброї й не чинять жодного військового опору,

жорстокість щодо цивільного населення, яку російські військові неодноразово демонстрували через соцмережі.

"Російські окупанти просто скаженіли. І досить часто чинили насильство проти цивільних, хизуючись цим, висилаючи фото і відео рідним в Росію, викладаючи в соцмережі. Але це надалі буде інструментом у формуванні доказової бази щодо вчинених ними воєнних злочинів. На превеликий жаль, той жах, який ми вже побачили на звільненій території Херсонщини, може бути лише невеличкою частиною того, що відкриється нам після звільнення решти окупованих територій", – зазначив перший заступник міністра.

Результати ексгумації тіл в Ізюмі

Окремо Єнін повідомив про результати ексгумації тіл у місті Ізюмі на Харківщині. З місць поховань вилучили понад 450 тіл загиблих:

близько 200 тіл чоловіків,

дещо більше тіл жінок,

понад 20 тіл військових,

семеро дітей,

рештки 12 осіб, стать, вік і особу яких не можливо визначити.

"Попередньо встановлено, що серед цих осіб є ті, хто загинув від насильницької смерті: вогнепальних поранень, вибухових травм. Ознаки катувань було виявлено щонайменше у 40 осіб. Поліція провела огляди 450 трупів, призначено таку ж кількість судово-медичних експертиз для встановлення причин смерті, наявності тілесних ушкоджень, а також особливих ознак, що можуть бути використані як додатковий фактор при ідентифікації тіл", – додав заступник міністра.

У понад 200 людей відібрали біологічні зразки для проведення молекулярно-генетичної експертизи ДНК. Окрім цього, призначили 456 судово-молекулярних генетичних експертиз за біологічними зразками трупів.

Єнін підкреслив, що досудове розслідування триває – правоохоронці проводять всі необхідні слідчі дії й заходи, спрямовані на:

ідентифікацію тіл,

встановлення обставин, за яких ці особи загинули, та винних у воєнних злочинах.

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