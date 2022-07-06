В Україну приїхав прем'єр Ірландії: відвідав зруйновані росіянами міста Київщини

Для України візити іноземних делегацій вже стали звичною справою. Цього разу до нас приїхав прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

Він розпочав свій візит з поїздки до Бородянки, яка сильно постраждала від обстрілів та звірств Росії. Також відвідав зруйновані Бучу та Ірпінь.

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Делегація була й в інших зруйнованих місцях

Колона міністра проїхала аеропорт Гостомеля, тоді зупинилася, щоб побачити зруйнований міст. Проїжджали й повз розбомблені склади, торгові центри та автозаправні станції.

Посадовці наголосили, що масштаб зусиль українців у захисті своєї столиці був очевидним. Адже під час поїздки вони побачили численні сховища та укріплення.

Важко усвідомити нищівність і нелюдяність нападів Росії на Ірпінь, Бородянку та Бучу. Зрозуміло, наскільки важливо для жінок і дітей потрапити до Ірландії, щоб уникнути травм і жорстокості. Ми з Україною,

– поділився враженнями Мартін.

У Бородянці Мартін зустрівся з мером міста та оглянув житлові будинки, які згоріли під час російського бомбардування.

Прем'єр Ірландії в Бородянці / Фото з телеграму Олексія Кулеби

Емоції прем'єра

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин поділився світлинами, які показують емоції прем'єр-міністра Ірландії під час його візиту до зруйнованого міста.

Ці емоції ще раз доводять, що світові політики мають на власні очі бачити весь той жах, який чинить російська армія в Україні,

– сказав Маркушин.

Реакція прем'єра Ірландії на Ірпінь / Фото з телеграму Маркушина

Він також подякував Мартіну за підтримку і запевнення в тому, що Ірландія й надалі допомагатиме Україні у боротьбі з російською агресією.

Ірландський народ солідарний з Україною

Прем'єр Ірландії приїхав в Україну, щоб на власні очі побачити шкоду від війни. Він збирається висловити солідарність ірландського народу з Україною перед обличчям "незаконного та аморального" вторгнення Росії.

Під час візиту поговорить з Володимиром Зеленським про те, як Ірландія та ЄС можуть підтримати поточні та майбутні потреби країни. Ірландія рішуче підтримала заявку України на вступ до ЄС у червні.

Ірландія також повністю підтримує продовження санкцій проти режиму Путіна, шлях України до повноправного членства в ЄС.

Народ Ірландії підтримує Україну та її народ перед обличчям аморальної та неспровокованої терористичної війни Росії. Бомбардування та напади на мирних жителів — це не що інше, як воєнні злочини, і я використаю свій візит, щоб висловити підтримку Ірландією кроків, спрямованих на повну відповідальність тих, хто стоїть за цими нападами,

– сказав він.

За словами Мартіна, дух і рішучість українського народу надихнули усіх.

Хто ще відвідував зруйновану Київщину

Президентка Молдови Майя Санду приїхала до України з візитом 27 червня. Вона відвідала Бучу, Ірпінь та Бородянку. Вона побачила звірства росіян на власні очі. Згодом у неї була зустріч з Володимиром Зеленським.

Україну також вперше відвідав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз. Він був вражений побаченим. Австралійська делегація побувала в Бучі, Гостомелі та Ірпені. За його словами, Австралія підтримує Україну та виступає за справедливе покарання за злочини, що тут відбувалися.

Також президентка одного з найбагатших регіонів Франції Іль-де-Франс відвідала Чернігівщину та Київщину. У Київській ОВА Валері Пекресс запропонували допомогти з відбудовою Бородянки. За її словами, з допомогою французів Бородянка може стати повністю новим містом.

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