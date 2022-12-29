Як Путіну вдалося переплюнути Гітлера в перетворенні народу на стадо вбивць

Клацнув пультом на "Пєрвий" і на "Россію" – два провідні канали РФ. Боротьба з нацизмом у розпалі.

Реінкарнація нацистів

Накачували з 2004 і продовжують накачувати ненавистю та брехнею. Невиліковні.

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Немає способів змусити натовп порозумнішати. Стадо завжди йде за ватажком-бараном. Телебачення – велика сила. Величезна.

Гітлер зумів упоратися без нього, але на Алоїзовича працювали найкращі пропагандони тих часів. А на Саурончика працює звичайна сміттярка, але технічно чудово озброєна. І це, трясця їхній матері, дієво.

Навіщо реальність, коли є така ілюзія? Росія – в кільці ворогів, нацизм наступає, ми, як діди та батьки, – так переможемо!

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Справжня личина "визволителів" із пекла

Сьогодні мій приятель розповідав мені, як розмовляв із тіткою, що вийшла з окупованих територій. Не просто тіткою, а зі знайомою жінкою 70 років, яку "визволителі" зґвалтували. Ще раз, щоб краще засвоїлося. 70 років. Зґвалтували. "Борці" із нацизмом. "Захисники" російського народу. "Визволителі".

У кожному селі – Буча. Пам'ятаєте обкладені шинами, обвуглені жіночі тіла на узбіччі? У мене, власне, все. Не бачу причин із ними домовлятися. Два шляхи: або нах*р – у свою Тьмускорпіонь, або в наш чорнозем.