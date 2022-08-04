Не дозволимо паплюжити нашу армію, – Резніков різко відреагував на скандальний звіт Amnesty

Amnesty International оприлюднила звіт, у якому звинуватила ЗСУ у порушенні міжнародного права і загрозі цивільному населенню. Міністр оборони Олексій Резніков наголосив, що Україна – правова держава, проте паплюжити свою армію вона не дозволить.

Раніше на резонансну заяву неурядової організації відреагували в Офісі Президента. Резніков теж наголосив, що те, що мільйони громадян мають дім, це заслуга виключно Сил оборони.

До теми Зеленський збирав Ставку верховного головнокомандувача: про що говорили

Звіряче поводяться саме російські окупанти, – Резніков

Натомість глава Міноборони констатував: звіряча поведінка – саме у російських окупантів. Про це свідчать численні факти.

росіяни вже застосували проти мирного населення усі типи зброї, крім ядерної,

росіяни вчиняють масові вбивства військовополонених,

росіяни масово ґвалтують жінок та дітей, грабують,

росіяни чинять злочин геноциду проти українського народу.

Amnesty International може втратити свій авторитет



Будь-які спроби навіть побіжно урівняти неспровоковану російську агресію і Український самозахист, як це зроблено в матеріалі Amnesty International, – це свідчення втрати адекватності і спосіб знищити свій авторитет,

– наголосив Резніков.

У Міноборони запевнили, що Україна – це правова держава, яка всебічно аналізує всі події на війні. Проте свою армію нікому паплюжити не дозволить. Україна вірить у своїх військових, волонтерів, лікарів та рятувальників.

Читайте також Є два завдання: у НАТО кажуть про ризик зіткнення з росією через війну проти України

Кулеба назвав звіт обурливим

Не міг залишитись осторонь і глава МЗС Дмитро Кулеба. Він зазначив, що заява Amnesty International є несправедливою та обурливою.

Така поведінка Amnesty International – це не про пошук і донесення світові правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою. Припиніть займатись створенням фільшивої реальності,

– сказав міністр.

Глава МЗС закликав організацію шукати правду, наприклад у пам'ять про загиблих 4 серпня внаслідок ворожого обстрілу Торецька.

Свої злочини росія закриває від міжнародної спільноти

Прокоментувала звіт і заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує "Суспільне". Вона нагадала, що війна в Україні триває ще з 2014 року і саме Київ звернувся до Міжнародного кримінального суду, аби розслідувати воєнні злочини та злочини проти людяності.

На відміну від росії, яка навпаки закриває всі свої злочини від міжнародної спільноти і не виконує рішення Європейського суду з прав людини,

– зазначила Маляр.

Маляр наголосила, що росіяни використовують тактику захоплення і утримання населених пунктів. Якщо ЗСУ чекатимуть росіян в полі, то окупанти займуть всі міста та села. Розміщення ППО відбувається для прикриття неба над населеними пунктами. Україна дбає про цивільне населення, організовуючи евакуацію людей з зони бойових дій.

Про що мовиться у звіті Amnesty International: коротко

Amnesty International стверджує, що ЗСУ розміщують свої позиції у цивільних об'єктах – житлових будинках, школах, лікарнях.

Така тактика суперечить міжнародному гуманітарному праву.

Організація проводила своє розслідування у квітні – липні у Харківській, Миколаївській, Донецькій та Луганській областях.

Вони вивчали місця, по яких гатили росіяни.

Дивіться у відео – Подоляк про те, що потрібно для переговорів з росіянами: