Фальшивий "нейтралітет", а не правдивість, – Кулеба відповів на закиди Amnesty International

Скандал навколо звіту Amnesty International про начебто порушення ЗСУ продовжує розростатись. В організації назвали тих, хто критикує документ, "тролями". Не зміг змовчати на це Дмитро Кулеба.

Раніше відреагували на звинувачення Amnesty International в Офісі Президента. Там наголосили, що звіт має ознаки інформаційної операції проти України.

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Тих, хто критикує, в Amnesty International назвали "тролями"

Одразу після шквалу критики, який виник, як на державному рівні, так і в соцмережах, в Amnesty International відповіли – досить дивно. Генеральна секретарка організації Агнес Калламард назвала українські та російські соцмережі "тролями, які накинулись на розслідувачів". Калламард запевняє, що це, мовляв, не змінить фактів, а є підтвердженням "дезінформації та воєнної пропаганди".

Кулеба різко відреагував на допис генсека організації

Дуже різко на цей пост Калламард відреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Мабуть, генсек Amnesty International назве мене "тролем", проте це не завадить мені сказати, що їхній звіт спотворює реальність, проводить хибну моральну еквівалентність між агресором і жертвою,

– написав Кулеба.

Організація декларує свою об'єктивність та нейтральність. Проте, запевнив глава МЗС, це – "фальшивий нейтралітет", а не правдивість.

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Резонансний звіт Amnesty International: коротко

Amnesty International звинуватила ЗСУ у порушенні міжнародного права і загрозі цивільному населенню.

Мовляв, кажуть в організації, українські військові розміщують свої позиції в цивільних об'єктах. Для таких висновків аналізували напрямки стрільби російських військових.

Голова Міноборони Олексій Резніков наголосив, що Україна – правова держава, проте паплюжити свою армію не дозволить.

Віцепрем'єрка Ірина Верещук зазначила, що це неповага до України та всіх українців.

Дізнайтесь у відео про дивні нюанси у звіті Amnesty International: