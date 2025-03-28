Понад 150 боєзіткнень, 72 з них – на Покровському напрямку: зведення Генштабу за 28 березня

З початку доби на фронті відбулося 157 бойових зіткнень, найбільше з них зафіксували на Покровському напрямку. Також противник активно обстрілював позиції українських військ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє зведення Генерального штабу ЗСУ у п'ятницю, 28 березня. Також запеклі бої були на ще щонайменше 4 напрямках. Дивіться також Дія на випередження: Україна проводить операцію у Бєлгородській області, – NYT Що відбулося на фронті 28 березня Впродовж доби ситуація на полі бою була такою: На Харківському напрямку відбулося 4 штурмових дії в районах Вовчанська та Кам'янки.

відбулося 4 штурмових дії в районах Вовчанська та Кам'янки. На Куп’янському напрямку противник 3 рази намагався витіснити наші підрозділи у районі Загризового та в напрямку Богуславки.

противник 3 рази намагався витіснити наші підрозділи у районі Загризового та в напрямку Богуславки. На Лиманському напрямку ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини. Триває 9 боєзіткнень.

ворог 16 разів атакував, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки, Зеленої Долини. Триває 9 боєзіткнень. На Сіверському напрямку наші воїни успішно зупинили 1 атаку поблизу Івано-Дар’ївки.

наші воїни успішно зупинили 1 атаку поблизу Івано-Дар’ївки. На Краматорському напрямку зупинили 4 ворожі спроби просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного.

зупинили 4 ворожі спроби просунутися вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори, Предтечиного. На Торецькому напрямку ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Щербинівки. Триває 2 боєзіткнення.

ворог 20 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районі Торецька та в напрямках Диліївки, Щербинівки. Триває 2 боєзіткнення. На Покровському напрямку агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового. Ще 9 боєзіткнень тривають.

агресор здійснив 72 штурмові та наступальні дії у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в напрямку Калинового. Ще 9 боєзіткнень тривають. На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 15 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія.

наші оборонці зупинили 15 атак противника у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія. На Гуляйпільському напрямку ворог проводив 4 штурмові дії у районі Привільного, їх успішно відбили.

ворог проводив 4 штурмові дії у районі Привільного, їх успішно відбили. На Оріхівському напрямку відбулося 8 бойових зіткнень біля населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки.

відбулося 8 бойових зіткнень біля населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське та північніше Нестерянки. На Придніпровському напрямку відбулось 2 боєзіткнення з противником.

відбулось 2 боєзіткнення з противником. На Курському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Ворог здійснив 288 артилерійських обстрілів, зокрема 16 – із реактивних систем залпового вогню, завдав 22 авіаційних удари, скинувши 35 керованих бомб.