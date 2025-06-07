Російські війська просуваються на Сумщині та Бєлгородщині: огляд фронту від ISW

В Україні триває 1200 день повномасштабного російського вторгнення, вздовж усієї лінії фронту продовжуються атаки. На жаль, на частині напрямків ворогу вдалося просунутись.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW). Читайте також Ворог окупував 2 та просунувся біля 3 населених пунктів у Сумській області, – DeepState Як змінилася ситуація на лінії фронту У Курській області українські та російські війська продовжили наступальні дії, однак підтверджених просувань немає.



українські та російські війська продовжили наступальні дії, однак підтверджених просувань немає. Російські війська нещодавно просунулися в північно-західній частині Бєлгородської області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 червня, свідчать про те, що росіяни мали успіх на південь від Демидівки (на північний захід від Бєлгорода).



Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 червня, свідчать про те, що росіяни мали успіх на південь від Демидівки (на північний захід від Бєлгорода). Окупанти нещодавно також просунулися в Сумській області. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 червня, показують просування росіян на південь від Андріївки (на північ від Сум), імовірно, з подальшим захопленням населеного пункту. Додаткові відео, оприлюднені 6 червня, свідчать про просування на південний схід від Яблунівки (північно-східна околиця Сум).



Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 червня, показують просування росіян на південь від Андріївки (на північ від Сум), імовірно, з подальшим захопленням населеного пункту. Додаткові відео, оприлюднені 6 червня, свідчать про просування на південний схід від Яблунівки (північно-східна околиця Сум). У північній частині Харківської області наступальні дії росіян тривали в районах Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів – протягом 5 та 6 червня, однак просунутися їм не вдалося.



наступальні дії росіян тривали в районах Вовчанська, Стариці та Вовчанських Хуторів – протягом 5 та 6 червня, однак просунутися їм не вдалося. На Куп'янському напрямку ворог 6 червня продовжив штурми, але підтверджених змін на лінії фронту немає.



ворог 6 червня продовжив штурми, але підтверджених змін на лінії фронту немає. У напрямку Борової окупанти здійснили обмежені атаки, однак не просунулися. За даними ISW, відомо про штурми на північний схід від Борової біля Загризового та на південний схід у районах Греківки й Ольгівки 5 і 6 червня.



окупанти здійснили обмежені атаки, однак не просунулися. За даними ISW, відомо про штурми на північний схід від Борової біля Загризового та на південний схід у районах Греківки й Ольгівки 5 і 6 червня. Російські війська нещодавно просунулися на Лиманському напрямку. Геолокаційні відео, опубліковані 4 червня, фіксують просування в районі Серебрянського лісу (на схід від Лимана). Додаткові матеріали від 6 червня показують рух росіян на південний схід від Зеленої Долини (північ від Лимана) і на північний захід від Колодязів (північний схід від Лимана). Як змінилася лінія фронту за 6 червня / Карти ISW На Сіверському напрямку 6 червня росіяни здійснювали наступальні операції, однак безрезультатно.



6 червня росіяни здійснювали наступальні операції, однак безрезультатно. У районі Часового Яру російські атаки також не мали успіху.



російські атаки також не мали успіху. На Торецькому напрямку наступальні дії росіян 6 червня не принесли змін.



наступальні дії росіян 6 червня не принесли змін. На Покровському напрямку ворог продовжив штурми, але підтверджених просувань не зафіксовано.



ворог продовжив штурми, але підтверджених просувань не зафіксовано. На Новопавлівському напрямку 6 червня росіяни також атакували, однак лінія фронту залишилася без змін.



6 червня росіяни також атакували, однак лінія фронту залишилася без змін. На Курахівському напрямку спроби ворога просунутися також були безрезультатними.



спроби ворога просунутися також були безрезультатними. Російські війська нещодавно просунулися в районі Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 6 червня, підтверджують, що росіяни захопили село Федорівка, розташоване на північний захід від Великої Новосілки. Дивіться також Росіяни обстрілюють Курщину та 77 разів атакували поблизу Покровська: карта бойових дій 7 червня У районі Гуляйполя 6 червня зафіксували обмежені наземні атаки росіян, однак просування не відбулося.



6 червня зафіксували обмежені наземні атаки росіян, однак просування не відбулося. У західній частині Запорізької області наступальні операції росіян 6 червня також не призвели до змін на фронті.



наступальні операції росіян 6 червня також не призвели до змін на фронті. У Херсонській області російські війська провели обмежені штурми, однак не змогли просунутися вперед.