Сили оборони мали успіхи на 4 напрямках, окупанти – лише на 2: огляд фронту та карти ISW

Російська армія активно атакувала на різних ділянках фронту в Україні впродовж 10 червня. А проте досягти відчутних успіхів не змогла.

Водночас Інститут вивчення війни у своєму новому звіті відзначив низку успіхів ЗСУ. Висновки та карти ISW публікує 24 Канал. У попередньому звіті Російські війська просунулися одразу на чотирьох напрямках: огляд і карти ISW Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 11 червня 9 та 10 червня російські війська провели наступальні операції у Курській області, про результати нічого не відомо. Про наземну активність у Бєлгородській області інформація не надходила.

області, про результати нічого не відомо. Про наземну активність у Бєлгородській області інформація не надходила. Наступальні операції в Сумській області окупанти проводили, але підтвердженого прогресу не досягли. Водночас на Харківському напрямку просунулися українські сили, зокрема відновили контроль над Вовчанським агрегатним заводом.

області окупанти проводили, але підтвердженого прогресу не досягли. Водночас на Харківському напрямку просунулися українські сили, зокрема відновили контроль над Вовчанським агрегатним заводом. Російські війська просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 9 червня показують, як вони завдають ударів по українцях на північний захід від Красного Першого, що свідчить про те захоплення цього поселення.

напрямку. Геолокаційні відеозаписи від 9 червня показують, як вони завдають ударів по українцях на північний захід від Красного Першого, що свідчить про те захоплення цього поселення. Українські війська просунулися на напрямку до Борової . Геолокаційні відео від 9 червня свідчать, що вони пройшли на північ від Новоєгорівки, що на південний схід від Борової.

. Геолокаційні відео від 9 червня свідчать, що вони пройшли на північ від Новоєгорівки, що на південний схід від Борової. На Лиманському напрямку українці також мали успіхи. Геолокаційні відеозаписи від 10 червня свідчать, що вони просунулися на північний схід від Торського, що на схід від Лимана. Як змінилася лінія фронту за 10 червня / Карти ISW На Сіверському напрямку атаки ворога були, без успіху. Біля міста Часів Яр була така сама ситуація.

напрямку атаки ворога були, без успіху. Біля міста Часів Яр була така сама ситуація. А от на Торецькому напрямку просунулися обидві сторони. Українські сили пройшли в центральній частині Диліївки на північ від Торецька та в промисловій зоні на північний захід від міста. Росіяни пройшли на північний захід від Торецька.

напрямку просунулися обидві сторони. Українські сили пройшли в центральній частині Диліївки на північ від Торецька та в промисловій зоні на північний захід від міста. Росіяни пройшли на північний захід від Торецька. На Покровському напрямку змін не зафіксовано, але росіяни просунулися на Новопавлівському напрямку. Вони пройшли на південно-західну околицю Новомиколаївки, що на північний схід від Новопавлівки.

напрямку. Вони пройшли на південно-західну околицю Новомиколаївки, що на північний схід від Новопавлівки. На Курахівському напрямку не було просувань, але були біля Великої Новосілки – українські війська витіснили російські з Федорівки, що на північний захід від міста.

– українські війська витіснили російські з Федорівки, що на північний захід від міста. На Гуляйпільському напрямку, на заході Запорізької області та на Херсонщині змін не фіксували. Підсумовуючи, Інститут відзначив, що українські війська просунулися поблизу Вовчанська, Борової, Лимана й Торецька. А російські – поблизу Куп'янська та Торецька.