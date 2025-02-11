11 лютого, 02:58
Росіяни просунулися біля Часового Яру, мають успіхи під Курськом: огляд фронту від ISW
Основні тези
- Росіяни просунулися в районі Часового Яру та мають успіхи в Курській області.
- На інших напрямках, таких як Харківський та Лиманський, підтверджених успіхів не зафіксовано.
- Українські сили також просунулися на Покровському напрямку, очистивши промзону у Водяне Друге.
Росіяни продовжують атакувати позиції українських сил по всій лінії фронту. На жаль, аналітики повідомляють про просування окупантів у Донецькій та Курській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW. Там оприлюднили ключові висновки останніх боїв та показали карти зіткнень впродовж 10 лютого.
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Яка ситуація на фронтах в Україні та Росії
- Противник просунувся до українського виступу в Курській області. Бої тривали на північний захід від Суджі в районі Погребків і Вікторівки, на захід від Суджі в районі Свердлікового та на південний схід від Суджі в районі Черкаської Конопельки й Фанасіївки.
- Окупанти продовжували наступальні дії на Харківському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Протягом останніх двох днів російські війська вели наступальні дії на північний схід від міста Харків поблизу Вовчанська.
- Також ворог атакував на Куп'янському напрямку, але підтверджених наступів не зробили. Не було у них просування і біля Борової. Жодного підтвердженого успіху росіян не зафіксували й на Лиманському напрямку. Про активність на Херсонському напрямку не повідомляли.
- Окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Сіверському напрямку, але жодних підтверджених наступів не зробили. Наступальні дії на Торецькому та Курахівському напрямках для ворога також виявилися марними.
- Наземні атаки були на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки та Времівки, але росіяни не просунулися. Даних про зміни на Пологівському напрямку та у Запорізькій області також немає.
- Водночас росіяни просунулися на південь від населеного пункту Часів Яр Донецької області, бо в цьому районі тривали бої. Російські війська продовжували наземні атаки в Часовому Яру та на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки.
Де відбулися бойові зіткнення в Україні та Росії / Карти ISW
- Крім вищезгаданого, українські та російські сили нещодавно просунулися на Покровському напрямку на тлі продовження наступальних операцій Росії в цьому районі. Наші бійці очистили промзону у Водяне Друге та витіснили російські сили з частини Даченського.
- За даними аналітиків, українські сили нещодавно просунулися до південно-західного Піщаного та, ймовірно, повернули більшу частину населеного пункту. Водночас повідомляють, що російські війська мають просування біля Удачного.