Ворог мав успіхи на Харківщині та ліквідував "мішок" на Торецькому напрямку: огляд і карти ISW

Активні бої в Україні та Росії тривали 25 травня, лінія фронту зазнала певних змін. Інститут вивчення війни опублікував у своєму добовому звіті аналіз поточної ситуації.

Просування російської армії були на кількох напрямках від Курської області до Торецька. Висновки ISW та оновлені карти публікує 24 Канал.

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Огляд ISW ситуації на фронтах в Україні та Росії від 26 травня

Російські війська просунулися в Курській області. Геолокаційні відеозаписи від 25 травня свідчать, що вони незначно пройшли у західному Горналі, що на південний захід від Суджі. У Бєлгородській області активностей не було.

області. Геолокаційні відеозаписи від 25 травня свідчать, що вони незначно пройшли у західному Горналі, що на південний захід від Суджі. У Бєлгородській області активностей не було. У Сумській області атаки росіян не досягли жодних підтверджених успіхів, але на Харківському напрямку вони просунулися, зокрема до Вовчанського агрегатного заводу в північній частині Вовчанська, що на північний схід від Харкова.

напрямку вони просунулися, зокрема до Вовчанського агрегатного заводу в північній частині Вовчанська, що на північний схід від Харкова. На Куп'янському напрямку, до Борової та Лиману ворог не просувався. Так само на Сіверському напрямку. Але геолокаційні відеозаписи свідчать, що російські війська незначно просунулися на південь від Часового Яру.

Як змінилася лінія фронту за 25 травня / Карти ISW

Також російські війська ліквідували український "мішок" на південний захід від Торецька – після чотиримісячної наступальної операції. Усе щоб створити умови для просування до Костянтинівки.

– після чотиримісячної наступальної операції. Усе щоб створити умови для просування до Костянтинівки. На Покровському напрямку змін не було, також на Новопавлівському атаки росіян не мали успіху, як і на Курахівському напрямку, біля Великої Новосілки, на Запорізькому напрямку та в Херсонській області.

Підсумовуючи, ISW зазначив, що російські війська просунулися в Курській області та поблизу Харкова, Часового Яру й Торецька.

У попередньому звіті Інститут вивчення війни писав, що російські війська просунулися в районі Лимана, Торецька, Новопавлівки, і формують передумови для наступу на Костянтинівку.