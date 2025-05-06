Росіяни мають успіх на Донеччині та Харківщині: огляд ситуації на фронті від ISW

Російські війська не припиняють штурми вздовж лінії фронту та здійснюють постійні атаки. За минулу добу підтверджено просування противника на кількох напрямках у Харківській та Донецькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). Читайте також Понад 140 боєзіткнень, росіяни атакують на Донеччині: зведення Генштабу за 5 травня Яка ситуація зараз на різних напрямках фронту 5 травня росіяни заявили, що українські війська здійснили серію обмежених атак на кордоні між Росією та Україною поблизу Тьоткіно в Курській області .



. Окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області , але не досягли підтвердженого просування.



, але не досягли підтвердженого просування. За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на Харківському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася в центральній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова).



. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, свідчать про те, що ворожа армія нещодавно просунулася в центральній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова). 5 травня російські війська продовжили наступальні операції на Куп'янському напрямку , але не просунулися вперед.



, але не просунулися вперед. Окупанти також продовжили наступальні операції на Борівському напрямку, але успіху не мали.



На Лиманському напрямку 5 травня російські війська продовжили наступальні операції, але не досягли підтвердженого просування.



Росіяни продовжили наступ на Сіверському напрямку. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Григорівки (на північний схід від Сіверська).



Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 5 травня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися до центральної Григорівки (на північний схід від Сіверська). 5 травня російські війська продовжили наступальні операції на Часовоярському напрямку, але просунутися ворогу не вдалось. Як змінилася ситуація на лінії фронту / Карти ISW Російські війська нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 травня, свідчать про те, що росіяни просунулися до полів на південний захід від Диліївки (на північ від Торецька). Геолокаційні відеозаписи також показують, що російські війська нещодавно просунулися до південної Нової Полтавки (на південний захід від Торецька). Додаткові геолокаційні кадри, свідчать про те, що окупанти просунулися у східній та південній частинах Мирного (на південний захід від Торецька) під час механізованого штурму.



Геолокаційні кадри, опубліковані 5 травня, свідчать про те, що росіяни просунулися до полів на південний захід від Диліївки (на північ від Торецька). Геолокаційні відеозаписи також показують, що російські війська нещодавно просунулися до південної Нової Полтавки (на південний захід від Торецька). Додаткові геолокаційні кадри, свідчать про те, що окупанти просунулися у східній та південній частинах Мирного (на південний захід від Торецька) під час механізованого штурму. Російські війська продовжили наступальні операції на Покровському напрямку 5 травня, але не досягли підтвердженого просування.



5 травня, але не досягли підтвердженого просування. На Новопавлівському напрямку росіяни також продовжили наступальні операції, але успіху не мали.



росіяни також продовжили наступальні операції, але успіху не мали. За даними ISW, російські війська нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, свідчать про те, що росіяни просунулися до автомагістралі Т-0518 Велика Новосілка – Багатир на північний захід від Роздольного (на південний захід від Курахового).



Геолокаційні кадри, опубліковані 4 травня, свідчать про те, що росіяни просунулися до автомагістралі Т-0518 Велика Новосілка – Багатир на північний захід від Роздольного (на південний захід від Курахового). Російські війська нещодавно просунулися у напрямку Великої Новосілки. Геолокаційні відеозаписи показують, що російські війська просунулися на південь від Новосілки (на захід від Великої Новосілки). Дивіться також Штурмують швидше та потужніше: майор НГУ пояснив цілі росіян в районі Покровська та Торецька 5 травня окупанти продовжили наступальні операції у напрямку Гуляйполя , але не просунулися вперед.



, але не просунулися вперед. Російські війська продовжили наступ на заході Запорізької області, але не досягли підтвердженого просування.



але не досягли підтвердженого просування. Ні українські, ні російські джерела не повідомляли про наземну активність на Херсонському напрямку 5 травня.