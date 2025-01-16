Часів Яр і Торецьк під загрозою, окупанти просуваються у цих містах: аналіз боїв та карти ISW

Що відбувалося на фронтах в Україні та Росії минулої доби, проаналізував Інститут вивчення війни. Він підтвердив атаки російської армії на кількох ділянках.

Ворогу вдалося досягти просувань на 3 напрямках. Про це розповідають аналітики ISW у своєму новому звіті та показують на картах, передає 24 Канал.

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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 16 січня

Російські війська 15 січня продовжили наступ в Курській області, але не просунулися. Тривали бої у Харківській області, але теж без просувань. На Куп'янському напрямку та на Лиманському росіяни атакували без успіхів. Але просунулися до Борової – на північний схід і південний схід, зокрема біля Вишневого та Макіївки.

області, але не просунулися. Тривали бої у області, але теж без просувань. На Куп'янському напрямку та на Лиманському росіяни атакували без успіхів. Але просунулися до Борової – на північний схід і південний схід, зокрема біля Вишневого та Макіївки. Російські війська продовжували наступальні дії біля Сіверська в районі Білогорівки, Верхньокам'янського, Виїмки та Івано-Дар'ївки 14 і 15 січня. Просунутися їм вдалося у Часовому Ярі, зокрема в межах Вогнетривкого заводу в центрі міста.

Бойові дії в Україні та Росії за 15 січня / Карти ISW

Також російські війська просунулися в межах Торецька . Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північно-західній та північній частинах міста. Росіяни стверджували, що наступали біля Щербинівки, але ISW не знайшов підтвердження цієї заяви.

. Геолокаційні кадри, опубліковані 14 січня, показують, що це сталося в північно-західній та північній частинах міста. Росіяни стверджували, що наступали біля Щербинівки, але ISW не знайшов цієї заяви. На Покровському напрямку росіяни підтверджених просувань не зробили. Так само на Курахівському й на напрямку Великої Новосілки. В західній частині Запорізької області тривали обмежені позиційні бої, але підтверджених змін лінії фронту нема. На Дніпровському напрямку теж без змін.

Інститут вивчення війни зауважив, що російські війська просунулися на 3 напрямках – до Борової, у Часовому Ярі й Торецьку.