10 березня, 04:49
Успіхи ЗСУ в Донецькій області та прориви ворога у Курській: аналіз боїв і карти ISW
Основні тези
- ISW опублікував звіт про зміни на фронтах. Українські війська просунулися на Покровському напрямку, а російські – поблизу Сіверська і Курахового.
- На геолокаційних кадрах видно, що ЗСУ просунулися в центрі Торецька, а росіяни захопили Нову Сорочину й інші населені пункти в Курській області.
ISW опублікував 10 березня новий звіт про перебіг бойових дій в Україні та Росії. Аналітики відзначили низку змін на різних ділянках фронту, які можна побачити на оновлених картах.
Упродовж доби геолокаційні кадри засвідчили як успіхи ЗСУ, так і російської армії, зокрема у Курській області. Висновки та карти Інституту вивчення війни публікує 24 Канал.
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Огляд ситуації на фронтах в Україні та Росії від 10 березня
- Російські війська захоплюють північну частину українського виступу в Курській області. На геолокаційних кадрах видно, що вони захопили Нову Сорочину на північний захід від Суджі, Малу Локню, Лебедівку та поля між цими населеними пунктами.
- На Харківському напрямку під Вовчанськом росіяни атакували без просувань. На Куп'янському, Лиманському та до Борової – так само. Але вони мали успіхи на Сіверському напрямку, зокрема на північ від Верхньокам’янського, що на схід від Сіверська.
- У місті Часів Яр просувань не зафіксовано. Але у Торецьку активність окупантів призвела до просувань на заході міста, а ЗСУ трохи просунулися в центрі Торецька та відбили стадіон "Авангард", що засвідчили геолокаційні кадри.
Бойові дії в Україні та Росії за 9 березня / Карти ISW
- Українські війська просунулися і на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри показують, що це сталося вздовж вулиці Польової на південному сході Лисівки та на південь від цього населеного пункту.
- Російські війська просунулися на Курахівському напрямку. Геолокація свідчить, що вони підняли свої прапори в центрі та на південному заході Костянтинополя, що на захід від Курахового, тобто вони захопили цей населений пункт.
- На напрямку Великої Новосілки просувань окупантів не було, на Гуляйпільському напрямку так само, як і на Херсонському напрямку. Але на заході Запорізької області російські війська просунулися на північний захід від Роботиного.