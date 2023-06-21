Прирівнюють жертву до агресора, – омбудсман розніс звіт ООН щодо війни в Україні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікував звіт щодо війни в Україні. У ньому хоч і приділяють значну увагу воєнним злочинам Росії, проте спостерігається намагання прирівняти жертву до агресора.

Омбудсман Дмитро Лубінець ознайомився зі звітом Управління Верховного комісара ООН з прав людини та розкритикував його вщент. З незрозумілих причин, поряд з ганебними злочинами Росії у відомстві щоразу додають, що українська сторона в чомусь теж буцімто "винна".

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Що не так з розділом щодо українських полонених

Лубінець зазначив, що у розділі "Поводження з військовополоненими" автори огляду зупинялися лише на ілюстрації двох ганебних випадків страти українських військовослужбовців російськими військовими. Мовиться про випадки, які були резонансними у ЗМІ. Комісія зазначає, що "має достатні підстави вважати", що ці випадки є автентичними.

Омбудсман наголосив, що приклади не характеризують масштаб проблеми, а при формуванні таких звітів необхідно моніторити утримання українських полонених у Росії та спілкуватися з ними. Водночас у цьому огляді таких випадків немає. Також у звіті не зазначається, чи були спроби поспілкуватися з українськими полоненими, яких утримує ворог.

Також паралельно з порушенням прав українських полонених, автори огляду описують випадок із соцмереж, де український військовий ймовірно наказує вбити військовополоненого з групи "Вагнер". А у примітках зазначають, що не змогли підтвердити автентичність цього запису. З'являється запитання: навіщо подавати інформацію такого ступеня не підтвердженості? Для збереження "балансу"?,

– зазначив Лубінець.

Обурлива частина про сексуальне насилля

У розділі "Сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом", у звіті мовиться, що місія отримала "достовірні" повідомлення про погрози сексуальним насильством двом жінкам із боку військовослужбовців ЗСУ та співробітників СБУ. Проте жодних доказів та подробиць немає. Навіть незрозуміло, мовиться про цивільне населення, військовополонених, де саме це сталося.

Ці твердження без жодних доказів та фактів виглядають дивно на фоні численних сексуальних злочинів російських окупантів.

Окремий подив викликає розділ щодо УПЦ

Дмитра Лубінця окремо здивувала наявність розділу "Ситуація навколо Української православної церкви". У ньому йдеться, що протягом звітного періоду українська влада провела обшуки в культових спорудах та інших об'єктах УПЦ. При цьому не зазначається, що обшуки були проведені у межах чинного законодавства.

Так, місія нібито "задокументувала" мову ворожнечі й випадки насильства щодо членів УПЦ, знову ж таки не зазначаючи жодних деталей та доказів. Проте найбільш дивно те, що у цьому розділі взагалі не згадано про руйнування Росією релігійних об'єктів на тимчасово окупованих територіях та злочинів проти священнослужителів.

Зауважу, що наразі УПЦ має такий самий обсяг прав, як й інші релігійні організації. Адже зусилля держави спрямовуються не на обмеження права громадян України на свободу совісті та віросповідання, а на розрив підлеглості релігійних організацій релігійним центрам у державі-агресорі,

– сказав Лубінець.

Він вкотре закликав міжнародні організації уникати будь-яких ототожнень жертви та злочинця, оскільки це показує ситуацію у викривленому вигляді й грає на користь агресору.