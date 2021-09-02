Зворотний процес для комуністів, – Казанський про повернення "Бучанського Межигір'я" Калетником
Джерело:24 канал
Представники старої корупційної влади України нікуди не поділися, вони ще й укрілюють свої позиції, як комуніст Ігор Калетник. Він нібито не мав шансів повернути "Бучанське Межигір'я", однак це сталося.
Про це у трансляції 24 каналу розповів представник української делегації у Тристоронній контактній групі, журналіст Денис Казанський. Наразі Калетник фактично вкрав "Бучанське Межигір'я".
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Денис Казанський звернув увагу на те, що ексдепутат часів Віктора Януковича вільно себе почуває й організовує для себе сприятливі рішення суду.
У нас в країні начебто відбувається декомунізація, але ми бачимо, що для деяких комуністів триває такий зворотний процес – тобто повернення,
– сказав журналіст.
Він пояснив, що мовиться саме про повернення корупційним шляхом нажитого майна. Водночас реакція правоохоронців та влади, на думку Казанського, є обов'язковою. Наразі пояснень щодо ситуації довкола Калетника фактично вимагатиме суспільство.Зверніть увагу! Ігор Калетник був депутатом Комуністичної партії України та заступником голови Верховної Ради за часів Віктора Януковича.
Трансляція з Денисом Казанським на 24 каналі: дивіться відео
Калетник повернув вкрадену землю: головне
- Ексдепутат часів президента-втікача Ігор Калетник оформив 14 гектарів лісу поблизу Києва – у місті Буча, відповідну територію також називають "Бучанським Межигір'ям".
- Право власності за Калетником зафіксував Верховний Суд. Водночас сам ексдепутат перебуває у розшуку.
- Відповідну зону в Європі вважали неоціненною, адже вона має ознаки заповідного фонду. Мовиться про мільйони доларів, які рішенням суду фактично вони повернулись ексдепутату.