Демократи вимагають призначити спецпрокурора, щоб розслідувати зв'язки Трампа з Епштейном

У Конгресі США закликали провести розслідування щодо зв'язків Дональда Трампа із засудженим сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Демократи вимагають призначити спецпрокурора для розслідування дій президента США.

Політики говорять про недовіру до генпрокурора Тодда Бланша. Про це пише видання The Hill з посиланням на звіт демократів Юридичного комітету Палати представників.

Що вимагають демократи?

Група законодавців заявляє про ймовірні зв'язки президента із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном. Окрім цього, у документі вказано, що генеральний прокурор Тодд Бланш приховує додаткові докази причетності глави держави.

Замість того, щоб домогтися справедливості для тих, хто постраждав від дій Епштейна, колишня генеральна прокурорка Пам Бонді та генеральний прокурор Бланш керували Міністерством юстиції як приватною юридичною фірмою, що захищає свого колишнього клієнта,

– йдеться в документі.

Автори звернення наголошують на необхідності притягнути до кримінальної відповідальності всіх співучасників схеми. Вони вимагають призначити спеціального прокурора. Політики зазначають, що п'ять жінок безпосередньо звинуватили Трампа у зґвалтуванні або сексуальному насильстві над ними в компанії Епштейна.

Дональд Трамп стверджує, що знав Джеффрі Епштейна "так само, як його знали всі в Палм-Біч". Це не зовсім так. Докази, що стосуються 11 жінок, розповідають зовсім іншу і набагато викривальнішу історію про їхні стосунки та зловживання щодо молодих жінок і дівчат, які відбувалися в їхній мережі,

– розповів член комітету з питань правосуддя Джеймі Раскін.

Водночас представниця Білого дому Лорен Біс заперечила всі закиди. Вона назвала дії демократів спробою відвернути увагу від політичних успіхів республіканців та підкреслила, що президента повністю виправдали.

Нагадаємо, що ексдержсекретарка США Гіларі Клінтон пов'язала поступки Вашингтона на користь Кремля з можливим компроматом на Трампа. Вона вважає, що про це свідчать спроби очільника Білого дому приховати файли Епштейна.