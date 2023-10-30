Путін Ізраїлю точно не друг: якою є роль Росії у війні на Близькому Сході

Вже є низка фактів, які підтверджують те, що Росія підтримує терористів ХАМАС та допомагала їм готуватися до нападу на Ізраїль. А цинічні заявив Владіміра Путіна розставили всі крапки над "і".

Про це 24 Каналу сказав колишній посол Ізраїлю в Росії Аркадій Міл-Ман, зауваживши, що очільник Кремля розпочав антисемітську кампанію ще 5 вересня і, звісно, ж пов'язав її з Україною.

Дивіться також Прийшли на противагу "автономістам": як ХАМАС побудував у Секторі Гази диктатуру

Про що говорив Путін напередодні війни в Ізраїлі

Російський диктатор 5 вересня провів нараду щодо так званого проєкту "Побєда". Під час наради очільник Кремля заявив, що нібито "українські націоналісти вбили 1,5 мільйона євреїв в Україні й навіть німецька армія не могла собі такого уявити".

Це антисемітський наратив та повне спотворення історичних фактів. Такої маячні Путін наговорив ще чимало,

– зазначив Міл-Ман.

Вийшовши з наради, російський президент дав інтерв'ю, у якому зробив ще багато одіозних заяв. До прикладу, він сказав буцімто "західні куратори поставили на чолі сучасної України етнічного єврея без людської сутності, щоб він вибілив дії неонацистів й українських націоналістів".

Після цього 7 жовтня відбувається звірський напад бойовиків ХАМАС, які заживо спалювали людей, взяли в заручники немовлят, розстрілювали людей тощо. Водночас від Путіна не пролунало жодного засуджувального слова на всі ці жахіття терористів. Все, що він зміг видавити з себе через кілька днів війни, констатувавши, що це безпрецедентний напад,

– мовив колишній посол Ізраїлю в Росії.

Далі Путін став говорити про палестинців, а потім прирівняв превентивні кроки Ізраїлю проти Сектора Гази з блокадою Ленінграду в часи Другої світової війни. Мовляв, "і українці, й ізраїльтяни націоналісти".

Які наративи напередодні війни в Ізраїлі поширював Путін: дивіться відео

Вісь зла

Росіяни також запускали дезінформацію, що нібито Україна передала ХАМАС зброю. Проте насправді, це Росія через контрабандні канали передавала терористам трофейні зразки американського озброєння.

Москва дала терористичній організації дозвіл на виробництво автомата Калашникова в Секторі Гази. Ба більше, зброя, з якою ХАМАС нападав на Ізраїль, виготовлена або в Росії, або в Ірані по російській ліцензії,

– додав Міл-Ман.

ХАМАС й Ісламський джихад отримали близько 140 мільйонів доларів через російську криптобіржу, а доменна адреса ХАМАС розташована на російських серверах.

Ось вам ця вісь зла Росія – Іран – ХАМАС – Хезболла – КНДР. До речі, було виявлено, що ХАМАС запустив північнокорейську ракету по Ізраїлю,

– наголосив колишній посол Ізраїлю в Росії.

На його думку, така позиція Росії щодо війни в Ізраїлі 100% має вплинути на відносини між країнами.

"Я не говорю про те, що мова йде про розрив відносин, адже користі від цього нікому не буде. Ми повинні чітко стояти на своїй позиції та вказувати Москві на кризу у відносинах. Росія 100% не друг Ізраїлю й у цій війні Москва зайняла позицію нашого ворога, оскільки Путін так зробив, то ми повинні діяти відповідно", – підсумував Міл-Ман.

Війна в Ізраїлі: останні новини