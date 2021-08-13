З'ясує з Путіним умови, – Фейгін припустив, яка причина зміни маршруту Меркель

Напередодні зустрічі з Володимиром Зеленським Ангела Меркель здійснить робочий візит у Росію. Водночас логіка у рішенні канцлерки Німеччини – лінійна.

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Берліну відповідний візит може бути мало чим вигідний.

До теми Меркель спершу поїде до Путіна в Москву, а тоді – в Київ

"Логіка тут достатньо проста, лінійна, вона (Меркель – 24 канал) спочатку з'ясує з Путіним умови, які Москва ставить щодо низки дуже гострих питань, від "Північного потоку-2" до мінських домовленостей, і потім вже з остаточним набором вимог поїде в Київ до Зеленського", – припустив правозахисник.

Фейгін: Москва не матиме жодних зобов'язання

Росія, за словами Марка Фейгіна, може безболісно наполягати на своїх умовах. Взяття певних зобов'язань перед Меркель їй абсолютно нічим не загрожує, оскільки чинна канцлерка Німеччини перебуватиме на своїй посаді ще приблизно кілька місяців.

Які б зобов'язання Москва не брала, чи щодо "Північного потоку-2", чи щодо інтерпретації мінських домовленостей – дотримуватись їх Кремль навряд чи буде, пояснив російський правозахисник.

Меркель йде, а всі такі домовленості поняттєві, вони ж не фіксуються на папері,

– сказав Фейгін.

Він додав, що наразі немає ніяких сумнівів, що проєкт "Північний потік-2" для Росії є геополітичним. Через це тиск та шантаж Москви може стосуватись не тільки України, а і Європи.

Фейгін про візит Меркель до Москви: дивіться відео 24 каналу

Майбутній візит Меркель в Україну: коротко