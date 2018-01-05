З'явилась інформація про майбутнє Головної ялинки України

Головну ялинку країни, яка стоїть на Софійській площі у Києві, спершу демонтують, а потім гілки з неї буде передано "Київзеленбуду".

Відповідний допис на Facebook-сторінці комунального об’єднання.

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"Ялинку демонтують 15 січня. Гілки з ялинки буде передано КО "Київзеленбуд" для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів і дерев задля захисту ґрунту від пересихання та перегріву", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у "Київзеленбуд" наголосили, що у Києві третій рік поспіль буде організовано спеціальні пункти прийому використаних новорічних дерев, куди жителі міста після свят зможуть принести своїй ялинки, сосни та смереки. Розпочнуть роботу такі пункти збору 10 січня.

Зазначається, що зібрані хвойні символи свята буде перероблено на тріску, яка згодом використовуватиметься для мульчування кущів та дерев.

Нагадаємо, Головну ялинку України урочисто було відкрито увечері 19 грудня на Софійській площі у Києві. Майже сторічне деревце привезли до столиці з Івано-Франківщини, а його висота сягає понад 28 метрів.