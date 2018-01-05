22:43
5 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Немолодий герб Росії. Релігійні таємниці Поклонської. Частина 2
Вєсті Кремля
19:56, 1 січня
Вєсті.UA. Жир. Подайте на президентство. Троянський кінь у спідниці
Вєсті.UA
18:34, 30 грудня 2017
Викривачі в небезпеці: куди зникла справа, ініційована Соломатіною
ЦРУ
08:20, 27 грудня 2017
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Новорічні традиції
Згадати все
23:39, 28 грудня 2017
Згадати все
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО КВАРТАЛ 95 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

З'явилась інформація про майбутнє Головної ялинки України

18:04, сьогодні 668
Головна ялинка України
Головна ялинка України / 24 Канал

Головну ялинку країни, яка стоїть на Софійській площі у Києві, спершу демонтують, а потім гілки з неї буде передано "Київзеленбуду".

Відповідний допис на Facebook-сторінці комунального об’єднання.

Читайте також: Новорічні ялинки найбільших міст України в одному відео

"Ялинку демонтують 15 січня. Гілки з ялинки буде передано КО "Київзеленбуд" для виробництва палива або тирси, які ідеально підходять для мульчування кущів і дерев задля захисту ґрунту від пересихання та перегріву", – йдеться у повідомленні.

Крім того, у "Київзеленбуд" наголосили, що у Києві третій рік поспіль буде організовано спеціальні пункти прийому використаних новорічних дерев, куди жителі міста після свят зможуть принести своїй ялинки, сосни та смереки. Розпочнуть роботу такі пункти збору 10 січня.

Зазначається, що зібрані хвойні символи свята буде перероблено на тріску, яка згодом використовуватиметься для мульчування кущів та дерев.

Нагадаємо, Головну ялинку України урочисто було відкрито увечері 19 грудня на Софійській площі у Києві. Майже сторічне деревце привезли до столиці з Івано-Франківщини, а його висота сягає понад 28 метрів.

Теги: Новини України Новини Києва Новорічні свята
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Захарченко влаштував несолодке життя жителям
сьогодні, 22:02 Захарченко влаштував несолодке життя жителям "республіки": звірські побори на Донбасі
Олексій Чибісов 3445
Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
сьогодні, 19:04 Де у світі найбільше українських емігрантів: цікава статистика
11173
Заборона феєрверків: чому, де і як довго
сьогодні, 19:01 Заборона феєрверків: чому, де і як довго
Яніна Ткачук 563
Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
сьогодні, 17:01 Очень скоро будет наше абсолютно Новое Рождество, новая эра!
Володимир Співаковський 2178
Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
сьогодні, 15:02 Дело Ирины Ноздровской набирает опасных для Украины оборотов
Микола Спиридонов 8498
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
10 речей, які обов'язково повинні бути в зимовому гардеробі
15 грудня 2017 , 15:15
"Свати" не є загрозою для національної безпеки України, – радник глави МВС
 30 листопада 2017 , 14:14
Фани Національної збірної з футболу відвідали 350 дітей в дитячих будинках та інтернатах України
 20 грудня 2017 , 17:30
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук