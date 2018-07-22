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Телеканал новин 24 Новини Новини України

З'явилась реакція відомих росіян на перемогу Усика над Гассієвим

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З'явилась реакція відомих росіян на перемогу Усика над Гассієвим

Більшість відомих людей у Росії зі світу спорту журналістики, в тому числі ярі пропагандисти, вважають перемогу Олександра Усика над представником РФ Муратом Гассієвим заслуженною. також вони висловлюють схвальні відгуки щодо спортсмена з України.

Про це пише газета "Взгляд", яка зробила підбірку твітів російських селебритіс.

Так, керівниця спортивного телеканалу "Матч-ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.

Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".

"Ну а головне – братство народів", – додав він.

До слова, на бік прихильників українця став і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.

"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.

Спортивний журналіст Артур Каратай зі свого боку написав, що бій був гарним.

"Я в боксі мало розумію, але на вигляд перемога Усика – однозначна. Хоча куди важливіше – взаємна повага боксерів і коректна поведінка на трибунах!", – підкреслив представник ЗМІ.

А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".

Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".

Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновник одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "зввичаним хлопцем із російського міста Сімферополь".

"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".

Крім того, висловив свою думку і віце-президент Федерації професійного боксу Росії Андрій Рябінський, який розповів, що "дуже вболівав за Мурата", "але Усик – просто неймовірно крутий".

"Нічого сказати! Тепер він – у історії назавжди", – заявляв функціонер.

До бою ж він зазначав, що "не треба бачити в цьому бою політику, оскільки обидвоє – відмінні хлопці та боксери, порядні і коректні".

 

Теги: Олександр Усик Усик – Гассієв Новини України
Джерело: 24 Канал
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