З'явилась реакція відомих росіян на перемогу Усика над Гассієвим

Більшість відомих людей у Росії зі світу спорту журналістики, в тому числі ярі пропагандисти, вважають перемогу Олександра Усика над представником РФ Муратом Гассієвим заслуженною. також вони висловлюють схвальні відгуки щодо спортсмена з України.

Про це пише газета "Взгляд", яка зробила підбірку твітів російських селебритіс.

Так, керівниця спортивного телеканалу "Матч-ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.

Честный бой, хоть и обидный. — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Плохой звук. Это команда Усика. Верили и победили. Поздравляю. pic.twitter.com/YqjZ8a3ZMq — Тина Канделаки (@tina_kandelaki) July 21, 2018

Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".

"Ну а головне – братство народів", – додав він.

Отличный бой. Усик - красавец. Гассиев - красавец. Ну а главное - братство народов. Политика идёт нахрен. — Дмитрий Жичкин (@zhichkin23) July 21, 2018

До слова, на бік прихильників українця став і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.

"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.

Усик очень хорош. Браво. — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) July 21, 2018

Спортивний журналіст Артур Каратай зі свого боку написав, що бій був гарним.

"Я в боксі мало розумію, але на вигляд перемога Усика – однозначна. Хоча куди важливіше – взаємна повага боксерів і коректна поведінка на трибунах!", – підкреслив представник ЗМІ.

Усик очень хороший. Работа ног феноменальная. — Artur Karatai (@Durton23) July 21, 2018

Отличный был бой! Я в боксе мало понимаю, но с виду победа Усика - однозначная. Хотя куда важнее - взаимное уважение боксеров и корректное поведение на трибунах! — Artur Karatai (@Durton23) July 21, 2018

А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".

Усик - чемпиусик — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".

Усик очень впечатляет. — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Если Усик не нарвется, это будет очень красивая победа на чистом мастерстве, а если нарвется - значит, это мастерство ничего не стоило.)) — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновник одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "зввичаним хлопцем із російського міста Сімферополь".

"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".

Отлично зашло, коллега @0MCK ! Пока в каментах ни одного человека с хоть малейшей самоиронией. В цель! https://t.co/LB0ol6kJpD — Василий Уткин (@radioutkin) July 21, 2018

Крім того, висловив свою думку і віце-президент Федерації професійного боксу Росії Андрій Рябінський, який розповів, що "дуже вболівав за Мурата", "але Усик – просто неймовірно крутий".

"Нічого сказати! Тепер він – у історії назавжди", – заявляв функціонер.

Очень болел за Мурата! Но Усик просто невероятно крут!!! Нечего сказать! Теперь он в истории навсегда — Рябинский Андрей (@Ryabinskiy) July 21, 2018

До бою ж він зазначав, що "не треба бачити в цьому бою політику, оскільки обидвоє – відмінні хлопці та боксери, порядні і коректні".