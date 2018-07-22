З'явилась реакція відомих росіян на перемогу Усика над Гассієвим
Більшість відомих людей у Росії зі світу спорту журналістики, в тому числі ярі пропагандисти, вважають перемогу Олександра Усика над представником РФ Муратом Гассієвим заслуженною. також вони висловлюють схвальні відгуки щодо спортсмена з України.
Про це пише газета "Взгляд", яка зробила підбірку твітів російських селебритіс.
Так, керівниця спортивного телеканалу "Матч-ТВ" Тіна Канделакі зауважила, що був "чесний бій, хоч і завершився прикро". Також вона привітала Усика та його команду з перемогою.
Такої ж думки дотримується її колега по каналу Дмитро Жічкін. За його словами, бій вийшов "відмінним", а "Усик – красень".
"Ну а головне – братство народів", – додав він.
До слова, на бік прихильників українця став і головний пропагандист Кремля та водночас так званий Глава Спілки журналістів Росії Володимир Соловйов.
"Усик – дуже хороший. Браво", – наголосив посіпака Путіна.
Спортивний журналіст Артур Каратай зі свого боку написав, що бій був гарним.
"Я в боксі мало розумію, але на вигляд перемога Усика – однозначна. Хоча куди важливіше – взаємна повага боксерів і коректна поведінка на трибунах!", – підкреслив представник ЗМІ.
А відомий коментатор Василь Уткін назвав Усика "чемпіусіком".
Ще перед закінченням бою він наголошував, що "Усик дуже вражає" і, "якщо Усик не нарветься, це буде дуже красива перемога на чистій майстерності, а якщо нарветься, отже, ця майстерність нічого не коштувала".
Додамо, що опісля Уткін підтримав твіт засновник одного з найпопулярніших російський спортивних сайтів Sport.ru Олександра Лютікова, який назвав Усика "зввичаним хлопцем із російського міста Сімферополь".
"Звичайний хлопець з нашого російського міста Сімферополь став абсолютним чемпіоном світу з боксу! Вітаємо Олександра Усика!" – зазначив "журналіст".
Крім того, висловив свою думку і віце-президент Федерації професійного боксу Росії Андрій Рябінський, який розповів, що "дуже вболівав за Мурата", "але Усик – просто неймовірно крутий".
"Нічого сказати! Тепер він – у історії назавжди", – заявляв функціонер.
До бою ж він зазначав, що "не треба бачити в цьому бою політику, оскільки обидвоє – відмінні хлопці та боксери, порядні і коректні".